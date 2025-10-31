Προμέρισμα €2,1 εκατ. από την ΚΕΟ, θα καταβληθεί στις 9 Δεκεμβρίου

Την καταβολή προμερίσματος συνολικού ύψους €2.109.096 που αναλογεί σε 5 σεντ του ευρώ για κάθε πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, αποφάσισε το ΔΣ της ΚΕΟ σε συνεδρία του ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ στις 11 Νοεμβρίου 2025 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 10 Νοεμβρίου 2025.

Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2025 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου (δηλ. 11 Νοεμβρίου 2015).

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2025.