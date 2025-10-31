Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Προμέρισμα €2,1 εκατ. από την ΚΕΟ, θα καταβληθεί στις 9 Δεκεμβρίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την καταβολή προμερίσματος συνολικού ύψους €2.109.096 που αναλογεί σε 5 σεντ του ευρώ για κάθε πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, αποφάσισε το ΔΣ της ΚΕΟ σε συνεδρία του ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2025

Την καταβολή προμερίσματος συνολικού ύψους €2.109.096 που αναλογεί σε 5 σεντ του ευρώ για κάθε πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, αποφάσισε το ΔΣ της ΚΕΟ σε συνεδρία του ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ στις 11 Νοεμβρίου 2025 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 10 Νοεμβρίου 2025. 

Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2025 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου (δηλ. 11 Νοεμβρίου 2015). 

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2025. 

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριοΚΕΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα