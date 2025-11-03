Ρίχνει ταχύτητα η αύξηση των μισθών- Τι δείχνει νέα έρευνα ΕΚΤ για επιχειρήσεις

Μικρή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών τους τελευταίους μήνες, διαπιστώνουν οι επιχειρήσεις στην ευρωζώνη με την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών να παραμένει υποτονική ενώ επιβράδυνση αναμένεται στην αύξηση των μισθών.

Πρόσφατες επαφές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με επιχειρήσεις κατέδειξαν εκ νέου εικόνα επιβράδυνσης της αύξησης των μισθών .

Κατά μέσο όρο, οι ποσοτικές ενδείξεις που δόθηκαν υποδηλώνουν ότι η αύξηση των μισθών αναμένεται να επιβραδυνθεί, από 4,5% το 2024 σε 3,3% το 2025 όσο ήταν και οι εκτιμήσεις στην προηγούμενη έρευνα. Περαιτέρω επιβράδυνση αναμένεται το 2026 με την αύξηση των μισθών να περιορίζεται στο 2,6% από 2,8% που αναμενόταν προηγουμένως.

Μέτρια ανάπτυξη δραστηριότητας

Σε σημείωμα το οποίο υπογράφουν οι Friderike Kuik, Richard Morris, Moreno Roma and Michal Slavík αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις καταγράφουν μικρή βελτίωση στις επιχειρηματικές συνθήκες, αλλά αυτές παρέμειναν συμβατές με μέτρια μόνο αύξηση της δραστηριότητας.

Η παραγωγή της μεταποίησης εξακολουθούσε να επηρεάζεται από τους δασμούς, την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα, καθώς και από τη σχετικά συγκρατημένη αύξηση των δαπανών για καταναλωτικά αγαθά, με μικρή αναμενόμενη βελτίωση βραχυπρόθεσμα.

Πολλές επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών υπέδειξαν καλή ή λογική ανάπτυξη, που συνδέεται ιδίως με τις καταναλωτικές δαπάνες για τον τουρισμό και τη φιλοξενία και με τις επενδύσεις σε λογισμικό, λύσεις δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Υποτονικές οι καταναλωτικές δαπάνες

Σύμφωνα με τους συντάκτες, η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών παρέμεινε συνολικά υποτονική, δεδομένων των αυξανόμενων πραγματικών εισοδημάτων, αν και υπήρξαν και ορισμένα θετικά σημεία.

Οι λιανοπωλητές ανέφεραν μέτρια ανάπτυξη, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές παρέμειναν επιφυλακτικοί και ευαίσθητοι στις τιμές. Αυτό ωφέλησε τις μάρκες χαμηλότερων τιμών έναντι των ακριβότερων και, στο λιανικό εμπόριο ενδυμάτων, τις πιο συντηρητικές, μακροπρόθεσμες αγορές έναντι της τελευταίας λέξης της μόδας.

Οι λιανοπωλητές ενδυμάτων, ειδικότερα, αντιμετώπισαν αυξανόμενο ανταγωνισμό από το διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό παρέμειναν υποτονικές, σε αντίθεση με την ισχυρή αύξηση των δαπανών για την ψηφιοποίηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μείωση στις μόνιμες προσλήψεις

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι προοπτικές απασχόλησης παρέμειναν σχετικά υποτονικές. Η ανατροφοδότηση ήταν συμβατή με ελαφρώς μειωμένο αριθμό εργαζομένων κατά μέσο όρο, η οποία ήταν μια λιγότερο αρνητική εικόνα από ό,τι πριν από τρεις μήνες.

Η μείωση της απασχόλησης επικεντρώθηκε κυρίως στους τομείς των ενδιάμεσων αγαθών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετώπιζαν. Αλλού η απασχόληση ήταν ως επί το πλείστον σταθερή, αλλά με κάποιες αυξήσεις σε πιο έντονα αναπτυσσόμενους τομείς και χώρες. Τα γραφεία εύρεσης εργασίας συνέχισαν να αναφέρουν ένα δύσκολο περιβάλλον.

Η δραστηριότητα προσωρινής εύρεσης εργασίας φάνηκε να σταθεροποιείται σε χαμηλά επίπεδα και οι μόνιμες προσλήψεις συνέχισαν να μειώνονται, καθώς οι εταιρείες καθυστέρησαν τις αποφάσεις προσλήψεων και προτίμησαν λύσεις προσωρινής στελέχωσης.

Αναφέρεται επίσης ότι οι άνθρωποι γίνονταν όλο και πιο απρόθυμοι να αλλάξουν εργασία, καθώς οι προσφορές μισθών δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις προσδοκίες τους.

Μικρή επιβράδυνση στις αυξήσεις τιμών

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις ανέφεραν μια περαιτέρω μικρή επιβράδυνση στη δυναμική των τιμών πώλησης τους τελευταίους μήνες . Αυτό οφείλεται κυρίως στη συγκράτηση των τιμών στον τομέα των υπηρεσιών, αντανακλώντας κάποια επιβράδυνση στην αύξηση των τιμών σε τομείς έντασης εργασίας, όπως η φιλοξενία, την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες και την απότομη μείωση των τιμών για τη ναυτιλία και τις συναφείς υπηρεσίες logistics.

Οι λιανοπωλητές και οι παραγωγοί τροφίμων ανέφεραν ως επί το πλείστον αύξηση των τιμών για να μετακυλίσουν το αυξανόμενο κόστος, κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις αντανακλούσε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, η αύξηση των τιμών των τροφίμων αναμενόταν να μετριαστεί τους επόμενους μήνες. Οι περισσότερες επαφές στον μεταποιητικό τομέα ανέφεραν επίσης σταθερό ή μειούμενο κόστος εισροών για πρώτες ύλες και εξαρτήματα.

Αβεβαιότητα για εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

Στο σημείωμα αναφέρεται ακόμη ότι η αντίδραση στην εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ ήταν ανάμεικτη και ο αντίκτυπος στη δραστηριότητα και τις τιμές παραγωγού στην ευρωζώνη εξακολουθούσε να θεωρείται αρνητικός.

Ενώ ορισμένες επαφές χαιρέτισαν την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ ως έναν λογικό συμβιβασμό, πολλές τόνισαν ότι η αβεβαιότητα παρέμενε, καθώς οι λεπτομέρειες ήταν ακόμη ασαφείς, θα μπορούσαν να γίνουν περαιτέρω αλλαγές και δεν έχουν ακόμη συναφθεί συμφωνίες με άλλες μεγάλες οικονομίες.

Ο αντίκτυπος στη δραστηριότητα στην ευρωζώνη αξιολογήθηκε ως αρνητικός - όχι μόνο λόγω της μείωσης των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού στις εισαγωγές, καθώς η αγορά της ΕΕ ήταν η πιο εκτεθειμένη στην εκτροπή των εμπορικών ροών.

Η ανατροφοδότηση από επαφές σε εταιρείες που εξάγουν αγαθά στις Ηνωμένες Πολιτείες υποδηλώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των δασμών μετακυλίεται στους πελάτες των ΗΠΑ, αν και ένα σημαντικό μέρος απορροφάται επίσης από τα περιθώρια κέρδους . Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε μικρή άμεση επίδραση στις τιμές της ζώνης του ευρώ (μέσω της παγκόσμιας τιμολόγησης ή για τον μετριασμό του αντίκτυπου στα περιθώρια κέρδους).

Οι επαφές μεταξύ προσωπικού της ΕΚΤ και εκπροσώπων 71 κορυφαίων μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη ζώνη του ευρώ πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου και 9 Οκτωβρίου 2025.