Με μικρή άνοδο έκλεισε την Δευτέρα το ΧΑΚ

Με μικρή άνοδο έκλεισε την Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε κατά 0,58% στις 281,15 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε επίσης με άνοδο 0,58% στις 170,52 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών έφτασε στις € 439.134.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία κατά 1,83%, ενώ άνοδο 0,85% κατέγραψε η Κύρια Αγορά και 0,41% η Εναλλακτική Αγορά. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι Επενδυτικές.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €246.909 (άνοδος 1,01%– τιμή κλεισίματος €8). Ακολούθησαν οι μετοχές της Demetra Holdings με €59.946 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,64), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €53.020 (άνοδος 1,54% - τιμή κλεισίματος €1,32), της Atlantic Insurance με €26.969 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €2,18) και της Lordos Hotels με €16.580 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,18).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 1 πτωτικά και 1 παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 135.

Εξάλλου, ανακοινώθηκε πως το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας EFA Holdings Plc (η «Εταιρεία»), να προχωρήσει με τη διαγραφή των μετοχών της από τη ΝΕΑ Αγορά, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου καθώς και η Παράγραφος 2.4.1.3 της ΚΔΠ 379/2014 ως τροποποιήθηκε.

Η διαγραφή των μετοχών της πιο πάνω εταιρείας από το Χρηματιστήριο θα ισχύσει από τις 7 Νοεμβρίου 2025. Σημειώνεται ότι για το σκοπό αυτό, το Χρηματιστήριο θα προχωρήσει σε αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της πιο πάνω εταιρείας από τις 4 Νοεμβρίου μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου 2025. Περαιτέρω σημειώνεται ότι κατά την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα διαγραφούν και από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, σύμφωνα με το Άρθρο 19 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ