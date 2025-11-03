ATA: Αισιοδοξία για εξεύρεση λύσης - Την Τετάρτη πανσυνδικαλιστική και συνάντηση των εργοδοτικών οργανώσεων

Πάνω από 150.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στις Φιλιππίνες λόγω τυφώνα

Μετά τη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τους επικεφαλής της ΣΕΚ, της ΠΕΟ, της ΔΕΟΚ και της ΠΑΣΥΔΥ, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, φαίνεται να επικρατεί αισιοδοξία ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Φως στην άκρη του τούνελ φαίνεται να υπάρχει όσον αφορά την κατάληξη των συζητήσεων για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Μετά τη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τους επικεφαλής της ΣΕΚ, της ΠΕΟ, της ΔΕΟΚ και της ΠΑΣΥΔΥ, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, φαίνεται να επικρατεί αισιοδοξία ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη συνδικαλιστική πλευρά, η αποψινή συνάντηση κύλησε σε θετικό κλίμα, με σαφείς ενδείξεις ότι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για συμφωνία. Όπως αναφέρουν πηγές, οι εκπρόσωποι των συντεχνιών αποχώρησαν με καλή διάθεση από τη συνάντηση, εκτιμώντας ότι φαίνεται εκ των πραγμάτων να προδιαγράφεται θετική κατάληξη.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των συντεχνιών να αποφευχθούν δημόσιες δηλώσεις ή τοποθετήσεις μέχρι την Τετάρτη το απόγευμα, προκειμένου να επιτραπεί η ομαλή ολοκλήρωση των διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί πανσυνδικαλιστική σύσκεψη, καθώς και κοινή συνάντηση των εργοδοτικών οργανώσεων, οπότε και αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο και εφόσον υπάρξει αποδοχή της προτεινόμενης συμφωνίας να ανοίξει ο δρόμος για την υπογραφή της.

ΚΥΠΕ

