Πρεμιέρα στο Παρίσι για το πρώτο κατάστημα της Shein

Το κτίριο BHV φέρει το λογότυπο της κινεζικής μάρκας Shein την ημέρα των εγκαινίων του πρώτου φυσικού καταστήματός της στο Παρίσι, Γαλλία, στις 5 Νοεμβρίου 2025.

Η άφιξη της Shein έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με μια συλλογή υπογραφών που ζητά την απόσυρσή της να έχει συγκεντρώσει 110.000 υπογραφές.

Το 2025, η εταιρεία τιμωρήθηκε με πρόστιμο 191 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις του νόμου περί cookies, ψευδείς προωθητικές ενέργειες, παραπλανητικές πληροφορίες και μη γνωστοποίηση της παρουσίας μικροπλαστικών στα προϊόντα της. Η μάρκα αντιμετωπίζει επίσης σκάνδαλο σχετικά με κούκλες με πορνογραφικό περιεχόμενο που πωλούνται στο διαδίκτυο.

Από την ανακοίνωση της επικείμενης άφιξής της στις αρχές Οκτωβρίου, η κυβέρνηση, η δημαρχία του Παρισιού, αιρετοί αξιωματούχοι, ενώσεις και παράγοντες της γαλλικής βιομηχανίας της ένδυσης έχουν καταδικάσει την εμφάνιση της εταιρείας στη Γαλλία.

Αυτό συνέβη ακόμη και πριν η Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό, την Κατανάλωση και την Καταπολέμηση της Απάτης (DGCCRF) αποκαλύψει το περασμένο Σάββατο την πώληση κουκλών με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως “σεξουαλικά παιχνίδια".

Από τη Δευτέρα η Shein αποτελεί αντικείμενο έρευνας από την εισαγγελία του Παρισιού και θα δεχτεί ερωτήσεις από μια επιτροπή διερεύνησης γεγονότων της Εθνοσυνέλευσης.

Μέχρι τώρα διαθέσιμη αποκλειστικά στο διαδίκτυο και σε pop-up καταστήματα, η εταιρεία κάνει ένα στρατηγικό βήμα με τη μόνιμη εγκατάστασή της. Και όχι οπουδήποτε: σε ένα εμβληματικό σύμβολο του παριζιάνικου λιανεμπορίου, το πολυκατάστημα BHV, ένα στολίδι Art Deco που βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχείο.

Ο Φρεντερίκ Μερλάν, ο επικεφαλής της Société des Grands Magasins (SGM), του συνεργάτη της Shein στη Γαλλία και ιδιοκτήτη του BHV από το 2023, διαβεβαίωσε τους πελάτες ότι τα προϊόντα που πωλούνται στο κατάστημα δεν προέρχονται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Shein και ότι πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ακόμη και πριν από την άφιξη της Shein στο BHV, αρκετές γαλλικές μάρκες εγκατέλειψαν το πολυκατάστημα, καταγγέλλοντας μια εταιρική σχέση που έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες και τα συμφέροντά τους. Τα συνδικάτα των εργαζομένων είναι επίσης αντίθετα. Μένει να δούμε αν οι καταναλωτές θα ανταποκριθούν.

Η μάρκα, η οποία διεκδικεί 25 εκατομμύρια πελάτες στη Γαλλία, δεν είναι καθόλου άγνωστη στους καταναλωτές: σε αυτή ξόδεψαν οι Γάλλοι το 2024 τα περισσότερα χρήματα, σε σχέση με άλλες εταιρείες του λιανεμπορίου, σύμφωνα με μελέτη της εφαρμογής αγορών Joko.

Πέντε ακόμη καταστήματα Shein θα ανοίξουν σύντομα στη Ντιζόν, την Γκρενόμπλ, τη Λιμόζ, την Ανζέρ και στη Ρενς.

Τα πολυκαταστήματα που θα τα φιλοξενούν δεν θα είναι πλέον οι Galeries Lafayette αλλά τα BHV, καθώς ο όμιλος Galeries Lafayette τερμάτισε τη σύμβασή του με την SGM για να αποφύγει τη σύνδεσή του με την Shein.

Η βιομηχανία της ένδυσης και οι μικρές επιχειρήσεις επηρεάζονται ιδιαίτερα από την εισροή προϊόντων που κατασκευάζονται στην Ασία, κυρίως στην Κίνα. Το 2024, εισήχθησαν στην ΕΕ 4,6 δισεκατομμύρια δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Ο αριθμός αυτών των αφορολόγητων δεμάτων διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια με τον τρέχοντα ρυθμό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ