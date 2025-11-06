Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Revolut έλαβε άδεια MiCA (αγορές κρυπτοστοιχείων) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Η Revolut Digital Assets Europe Ltd έκανε γνωστό ότι έλαβε επίσημα αδειοδότηση MiCA (αγορές κρυπτοστοιχείων) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η άδεια διασφαλίζει ότι οι αδειοδοτημένες εταιρείες ακολουθούν αυστηρούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών, τη διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων, τη διαχείριση κινδύνων και την επιχειρησιακή ασφάλεια.

Με τη λήψη της άδειας η Revolut δεν θα λειτουργεί ως μεσάζοντας για τις εντολές των πελατών της προς τρίτους. Αντ' αυτού, θα συμμετέχει άμεσα στις συναλλαγές χρησιμοποιώντας τα δικά της κεφάλαια και τη δική της ανεξάρτητη πλατφόρμα συναλλαγών (Revolut X).

Οι πελάτες θα συνάψουν απευθείας σύμβαση με τη Revolut για την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων. 

Πρόσθετα η Revolut εισάγει μια νέα δομή προμηθειών για τις ανταλλαγές μεταξύ stablecoin και παραστατικών νομισμάτων: κάθε μήνα συναλλαγές ως 500 € είναι χωρίς προμήθεια ανταλλαγής και πέραν αυτού, θα ισχύει 0,25% προμήθεια. 

