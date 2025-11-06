Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο ‘Ομιλος Λεπτός παρουσιάζει το επίσημο βίντεο της φαντασμαγορικής παρουσίασης του Cavalli Tower at Limassol Blu Marine

Το Cavalli Tower το οποίο αποτελεί την τελευταία οικιστική φάση του Limassol Blu Marine διαθέτει προς πώληση διαμερίσματα 1-6 υπνοδοματίων με επιλογή επίπλοσης με έπιπλα που φέρουν την υπογραφή του παγκοσμίου φήμης οίκου μόδας Roberto Cavalli.

Σε μια αξέχαστη βραδιά που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτομβρίου στη Λεμεσό, κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, πολιτικού, αρχιτεκτονικού και δημοσιογραφικού κόσμου εντυπωσιάστηκαν από την παρουσίαση του πρώτου οικιστικού πύργου Roberto Cavalli στην Ευρώπη, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή πολυτελούς διαβίωσης στη Μεσόγειο.

Το Cavalli Tower το οποίο αποτελεί την τελευταία οικιστική φάση του Limassol Blu Marine διαθέτει προς πώληση διαμερίσματα 1-6 υπνοδοματίων με επιλογή επίπλοσης με έπιπλα που φέρουν την υπογραφή του παγκοσμίου φήμης οίκου μόδας Roberto Cavalli. Προσφέρει αξεπέραστη θέα στη θάλασσα, εξαιρετικές αισθητικές λεπτομέρειες και πρόσβαση σε υπηρεσίες 5 αστέρων, επαναπροσδιορίζοντας τα διεθνή πρότυπα πολυτελούς διαβίωσης.

Το επίσημο βίντεο της εκδήλωσης είναι πλέον διαθέσιμο, αποτυπώνοντας τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές και το όραμα του Ομίλου Λεπτός για την νέα Ριβιέρα της Ευρώπης, όπου αρχιτεκτονική και μόδα δημιουργούν ένα σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=eA6QE_0ldQU

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: 8, Οδός Thomas Edison, 3013 Λεμεσός, Κύπρος
Ιστότοπος: https://limassolblumarine.com/cavalli-tower
Email: cavallitower@limassolblumarine.com
Τηλέφωνο:+357 25873233
Κοινωνικά Δίκτυα: Instagram: @cavalli_tower_lbm Facebook: Cavalli Tower at Limassol Blu Marine

