Χριστοδουλίδης: Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές για ΑΤΑ

Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες επιλογές για την εκτελεστική εξουσία στο θέμα της ΑΤΑ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας πως η απόφαση των εργοδοτικών οργανώσεων ν’ απορρίψουν το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή της κυβέρνησης «σίγουρα δεν είναι θετική». Ωστόσο, δεν θέλησε ν’ αποκαλύψει ποιες είναι αυτές ο επιλογές, ενώ σημείωσε πως το κείμενο που διαβάστηκε την Κυριακή στις εργοδοτικές οργανώσεις ήταν το ίδιο με αυτό στις συντεχνίες τη Δευτέρα.

Προσερχόμενος σε γεύμα που παρέθεσε ο Πρέσβης των ΗΑΕ στην οικία του στην Λευκωσία και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης οδηγεί σε μια ισχυρή οικονομία που αντικατοπτρίζεται μέσα από τον ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος είναι από τους υψηλότερους στην ευρωζώνη. Μια ισχυρή ανάπτυξη, που είναι προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, συμπεριλαμβανομένων και των κυπριακών επιχειρήσεων, πρόσθεσε. «Τις κυπριακές επιχειρήσεις τις οποίες προσεγγίζουμε ως συνεργάτες και συνοδοιπόρους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία», είπε.

Και είναι σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, που ανάμεσα σε πολλά άλλα αυτή η Κυβέρνηση, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, προχώρησε σε συγκεκριμένες δράσεις για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την κυπριακή επιχειρηματικότητα. Είναι σε αυτό το πλαίσιο, είπε, που και στη φορολογική μεταρρύθμιση «τολμήσαμε να μειώσουμε για παράδειγμα τον φόρο άμυνας από 17% σε 5% για να επωφεληθούν οι κυπριακές επιχειρήσεις. Σίγουρα η απόφαση δεν είναι θετική και σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει τα όσα συζητήσαμε την Κυριακή το βράδυ».

Συνεχίζοντας είπε πως «άκουσα σήμερα τον ΓΓ της ΣΕΚ που μίλησε για ένα αόρατο χέρι που την τελευταία στιγμή οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση», για να δηλώσει: «δεν γνωρίζω ποιο είναι αυτό το αόρατο χέρι».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι σίγουρα η εκτελεστική εξουσία έχει και δεύτερες επιλογές και τρίτες επιλογές, ώστε να διασφαλίσει πως μέσα από την ανάπτυξη της χώρας επωφελείται και η μεσαία τάξη, αλλά και οι χαμηλόμισθοι συμπολίτες μας. «Και προς αυτή την κατεύθυνση επαναλαμβάνω, υπάρχει και δεύτερη επιλογή και τρίτη επιλογή, στην οποία φυσικά κι αναλόγως των εξελίξεων θα προχωρήσουμε».

Στην ερώτηση εάν μέσα σε αυτές τις επιλογές είναι και η κατάθεση νομοσχεδίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν πρόκειται να αναφέρει δημόσια τις άλλες επιλογές που έχουν ενώπιον τους. Όταν ενεργοποιηθούν θα γίνουν και γνωστές, σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις είπαν πως περιλήφθηκε τελευταία στιγμή πρόνοια στο κυβερνητικό προσχέδιο συμφωνίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως «ό,τι διαβάσαμε την Κυριακή το βράδυ στους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων, διαβάσαμε και στους επικεφαλής των συντεχνιών τη Δευτέρα. Και δεν ήμουν μόνος μου στην συνάντηση, υπήρχαν και πολλοί άλλοι».

Στην ερώτηση αν θα αναλάβει νέα πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία τολμά ν’ αγγίζει δύσκολα θέματα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής τους «και εγώ ο ίδιος τολμώ ν’ αγγίζω θέματα. Και φέρνουμε λύσεις και θα φέρνουμε και στο συγκεκριμένο», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτει και η σημερινή έκτακτη συνάντησή του με τους μεταφορείς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι είχε αυτή τη συνάντηση και να αναμένουμε σε πολύ λίγο τις ανακοινώσεις από τα οργανωμένα σύνολα.

Aξιολογούνται όλα τα δεδομένα, συνέχεια στις προσπάθειες

Η Κυβέρνηση αξιολογεί όλα τα δεδομένα ενώπιόν της μετά την απόρριψη από την εργοδοτική πλευρά του προσχεδίου συμφωνίας για την ΑΤΑ και οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για κατάληξη, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κάλεσε όλους να επιδείξουν υπεύθυνη στάση, ενώ σχολιάζοντας τις αναφορές του ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, για "αόρατο χέρι που ξηλώνει τα πάντα" απάντησε ότι δεν νομίζει οι αναφορές αυτές να είναι αβάσιμες και ότι το λεκτικό που αναγνώστηκε το βράδυ της Κυριακής στη σύσκεψη στο Προεδρικό για τις πρόνοιες των βασικών στοιχείων του πλαισίου συγκλίσεων, είναι το ίδιο με αυτό που στάληκε σε όλες τις πλευρές το πρωί της Τρίτης.

Μιλώντας στη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι "αυτή η αναφορά [σε κριτήρια και μέτρα] υπήρχε και την Κυριακή το βράδυ, ως αποτέλεσμα της συνάντησης της Παρασκευής για το πλαίσιο των συγκλίσεων".

Ανέφερε ότι η Κυβέρνηση επεδίωξε το πλαίσιο των συγκλίσεων να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες και των δύο πλευρών και στο να έχουμε μια μόνιμη συμφωνία και πλήρη αποκατάσταση και επέκτασή της, μέσω κινήτρων και μέτρων που μπορεί η Κυβέρνηση να παρέχει και να λάβει.

Ο Εκπρόσωπος είπε ότι από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση επένδυσε στον διάλογο και τη θεσμική υπευθυνότητα των εταίρων και δυστυχώς "παρατηρούμε ότι κάποιοι συνειδητά δεν επιθυμούν να ενισχυθεί η μεσαία τάξη και οι χαμηλόμισθοι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες και τα δεδομένα της οικονομίας είναι ευνοϊκότερα σχεδόν από ποτέ".

Πρόσθεσε ότι αξιολογούνται όλα τα δεδομένα και ότι η Κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη θεσμική υπευθυνότητα των εταίρων και οι ενέργειες θα συνεχιστούν, με στόχο την κατάληξη.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι όταν υπάρξει η διαμόρφωση από κοινού ενός πλαισίου συγκλίσεων, είναι δεδομένο ότι αν από την μια πλευρά ξεκινήσουν οι επιδιώξεις και αλλαγές, ενδεχομένως και το άλλο μέρος να επιδιώξει άλλες αλλαγές.

"Αρα εδώ η απόσταση που διανύθηκε θα αρχίσει να μεγαλώνει και πάλι", είπε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο ΚΕ απέρριψε ότι αφήνονται αιχμές κατά της εργοδοτικής πλευράς και πρόσθεσε ότι επιτεύχθηκε πλαίσιο συγκλίσεων σε ένα εντατικό διάλογο με τον ρόλο της Κυβέρνησης ως διαμεσολαβητή.

Ο κ. Λετυμπιώτης συνέχισε λέγοντας ότι η Κυβέρνηση θεωρεί ότι αν υπάρξει θεσμική υπευθυνότητα από τους εταίρους μπορεί να υπάρξει κατάληξη.

Σε άλλη ερώτηση για την αναφορά του ΓΓ της ΣΕΚ σε "αόρατο χέρι" ανέφερε ότι τους προκαλεί εντύπωση αυτή η αναφορά και δεν είναι η μόνη, όπως επίσης και το γεγονός ότι "φτάσαμε πολύ κοντά χθες σε κατάληξη αποδοχής του πλαισίου των συγκλίσεων και πρέπει όλοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων".

"Για να γίνονται αυτές οι αναφορές από επικεφαλής συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν μπορεί να είναι αβάσιμες", ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση ενώπιον αδιεξόδου και υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να ληφθούν, με σεβασμό στο, διάλογο και στο πλαίσιο συγκλίσεων.

Ο κ. Λετυμπιώτης απαντώντας σε άλλη ερώτηση, για συσχετισμό της φορολογικής μεταρρύθμισης με την ΑΤΑ, όπως προκύπτει από τοποθετήσεις της ΣΕΚ, ανέφερε ότι καταρτίστηκε πλαίσιο για στήριξη επιχειρήσεων, νοικοκυριών και εργαζομένων, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνδέεται με τη συζήτηση για την ΑΤΑ.

Είπε, εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση ποιό μπορεί να είναι αυτό το "αόρατο χέρι" ότι "δεν μπορώ να ξέρω τι υπονοούσε ο κ. Μάτσας".

"Δεν θα προχωρήσω σε εικασίες, μιλώ με δεδομένα ότι είχαμε ένα πλαίσιο συγκλίσεων πολύ συγκεκριμένο, είμαστε πολύ κοντά στην κατάληξη μόνιμης συμφωνίας και ενώ προσεγγίζουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου, χθες δεν κατέστη εφικτή η αποδοχή από την εργοδοτική πλευρά", ανέφερε.

Προχώρησε λέγοντας για το "αόρατο χέρι" πως "αυτό το λέει ο επικεφαλής μιας μεγάλης συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο οποίος είναι παρών και εμπλέκεται στις συζητήσεις από την πρώτη στιγμή, και βλέπει από που ξεκινήσαμε, τις αφετηρίες των δύο πλευρών, ποιος ήταν ο ρόλος της Κυβέρνησης στην προσπάθεια συγκερασμού, διανύσαμε απόσταση και παρόλα αυτα δεν κατέστη χθες εφικτή η κατάληξη σε μια οριστική συμφωνία".

Πηγή: ΚΥΠΕ