Χρηματοδότηση έργων €14,7 εκ. από τις χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας τη νέα περίοδο

Η νέα προγραμματική περίοδος των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Νορβηγίας στηρίζει δράσεις στην Κύπρο που προωθούν την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, κατά την τελετή υπογραφής δύο Μνημονίων Συναντίληψης για την υλοποίηση των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2021–2028, συνολικού προϋπολογισμού €14,7 εκατομμυρίων.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία, παρουσία της Υφυπουργού Εξωτερικών της Νορβηγίας, Astrid Bergmal, της Πρέσβειρας της Ισλανδίας στην Κύπρο, Bryndis Kjartansdottir, της Αναπληρώτριας Μόνιμης Γενικής Διευθύντριας της Διεύθυνσης Γενικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, Πηνελόπης Παπαβασιλείου, και του Δήμαρχου Λευκωσίας, Χαράλαμπου Προύντζου.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Κεραυνός ευχαρίστησε τα κράτη-δωρητές, τις Kυβερνήσεις της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, καθώς και το Γραφείο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, επισημαίνοντας ότι η τελετή αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο σε μια μακροχρόνια και γόνιμη συνεργασία.

«Μέσω των χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας, έχουμε ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της Κύπρου και των Κρατών-Δωρητών, δεσμούς που βασίζονται στην αλληλεγγύη, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και το κοινό όραμα για μια δίκαιη, συνεκτική και βιώσιμη Ευρώπη», δήλωσε.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι οι Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί ΕΟΧ και Νορβηγίας αποτελούν απτή έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της κοινής ευθύνης. «Μέσα από αυτή τη συνεργασία ενισχύουμε τις προσπάθειες της Κύπρου για μια πιο χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική κοινωνία. Μαζί, μετατρέπουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος όλων των πολιτών», είπε.

Πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος αυτής της συνεργασίας είναι ορατός σε πολλούς τομείς της κυπριακής κοινωνίας. Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, οι χορηγίες συνέβαλαν σε σημαντικούς τομείς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κοινωνική ένταξη και η στήριξη ευάλωτων ομάδων.

«Η νέα προγραμματική περίοδος βασίζεται σε αυτές τις επιτυχίες. Θα στηρίξει δράσεις που προωθούν την πράσινη μετάβαση, ιδίως στον τομέα της λειψυδρίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη δημόσια υγεία και την κοινωνική ένταξη, πυλώνες που είναι ουσιώδεις για το μέλλον της Κύπρου και της Ευρώπης», είπε ο Υπουργός.

Πέραν από τη χρηματοδοτική συνδρομή, ο Υπουργός τόνισε ότι η πραγματική αξία των χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας έγκειται στο μοντέλο συνεργασίας που προωθούν: ένα μοντέλο βασισμένο στον διάλογο, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη μάθηση μέσω συνεργασίας.

«Ο συλλογικός μας στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση ότι τα έργα που θα υλοποιηθούν, βάσει των Μνημονίων, αυτών θα έχουν μακροπρόθεσμο και ουσιαστικό αντίκτυπο, στηρίζοντας μια πιο πράσινη οικονομία, πιο συνεκτικές κοινότητες και μια πιο ανθεκτική κοινωνία», κατέληξε.

Η Πηνελόπη Παπαβασιλείου, Επικεφαλής του Εθνικού Σημείου Επαφής, ανέφερε ότι για την Κύπρο η συνολική κατανομή για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο ανέρχεται σε €14,7 εκατομμύρια. Από αυτά, €7,5 εκατομμύρια προέρχονται από τις χορηγίες του ΕΟΧ και €7,2 εκατομμύρια από τις χορηγίες της Νορβηγίας, συμπληρωμένα με εθνική συνεισφορά ύψους 15%.

Παρουσιάζοντας τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν, ανέφερε ότι για την πράσινη μετάβαση, έργα σχετικά με την αντιμετώπιση της λειψυδρίας χρηματοδοτούνται από τις χορηγίες ΕΟΧ, με προϋπολογισμό €5,3 εκατομμυρίων, και θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

«Στόχος είναι η αντιμετώπιση μίας από τις πιο πιεστικές προκλήσεις για την Κύπρο, της λειψυδρίας, μέσω της προώθησης της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, καινοτόμων τεχνολογιών και ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή», είπε.

Το έργο για τη δημόσια υγεία αφορά την ολοκλήρωση του Πολυχώρου Κοινοτικής Στήριξης για άτομα με ειδικές ανάγκες, που χρηματοδοτείται από τις Χορηγίες της Νορβηγίας με €2,5 εκατομμύρια.

Το τρίτο έργο αφορά την ψηφιοποίηση του Μουσείου Κύπρου και της Κρατικής Συλλογής Κυπριακής Τέχνης, επίσης χρηματοδοτούμενο από τις χορηγίες της Νορβηγίας, με προϋπολογισμό €1,5 εκατομμύριο και φορέα υλοποίησης το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Επιπλέον, χορηγία ύψους €1 εκατομμυρίου θα στηρίξει το Σπίτι της Γυναίκας, για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Επίσης, θα χρηματοδοτηθεί έργο τοπικής ανάπτυξης στη Λευκωσία, ύψους €1 εκατομμυρίου, για τη στήριξη του Δικτύου Αλληλεγγύης «Λευκωσία σε Δράση».

Πέραν αυτών των έργων, η Κύπρος θα υλοποιήσει επίσης Ταμείο για την Κοινωνία των Πολιτών, ύψους €1,8 εκατομμυρίου, στο πλαίσιο των χορηγιών ΕΟΧ, Ταμείο Διμερών Σχέσεων ύψους €0,34 εκατ. και μέτρα τεχνικής βοήθειας ύψους €0,47 εκατ.

Η Υφυπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Astrid Bergmal, τόνισε, στις δηλώσεις της, ότι οι χορηγίες του ΕΟΧ και της Νορβηγίας δεν είναι απλώς χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά «γέφυρες που συνδέουν χώρες, θεσμούς και ανθρώπους».

Υπογράμμισε ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα είναι «επενδύσεις στους ανθρώπους, στην ανθεκτικότητα και στις δημοκρατικές αξίες». Κάλεσε να θεωρηθεί η υπογραφή των συμφωνιών αυτών όχι απλώς ως ανανέωση της συνεργασίας, αλλά ως διακήρυξη ότι «η Κύπρος, η Νορβηγία και οι λοιποί εταίροι του ΕΟΧ είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν και να ενισχύσουν την Ευρώπη στην οποία πιστεύουμε».

Η Πρέσβειρα της Ισλανδίας στην Κύπρο, Bryndis Kjartansdottir, ανέφερε ότι οι χορηγίες του ΕΟΧ αποτελούν σαφή έκφραση αλληλεγγύης, που συμβάλλει στην προώθηση ίσων ευκαιριών και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε ολόκληρο τον ΕΟΧ.

Πρόσθεσε ότι κατά τη νέα χρηματοδοτική περίοδο, οι χορηγίες επικεντρώνονται σε τρεις θεματικές προτεραιότητες: την πράσινη μετάβαση, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και την κοινωνική ένταξη και ανθεκτικότητα.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτό ορόσημο σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας μακροχρόνιας και γόνιμης συνεργασίας που έχει συμβάλει σημαντικά στην κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία στη χώρα μας.

«Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, ως μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας, έχει ωφεληθεί σημαντικά από τη στήριξη των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, μέσω αυτής της συνεργασίας, κατέστη δυνατό να ενισχυθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για ευάλωτους πολίτες της πόλης.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι το Δίκτυο Αλληλεγγύης «Λευκωσία σε Δράση» αποτελεί «μία από τις εμβληματικές μας πρωτοβουλίες, που ενώνει περισσότερους από 80 εταίρους από την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους δημόσιους φορείς».

«Αντιπροσωπεύει το κοινό μας όραμα για μια πόλη που στηρίζει κάθε πολίτη μέσω συνεργασίας, αλληλεγγύης και καινοτομίας», είπε, ευχαριστώντας τα κράτη-δωρητές και το Γραφείο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού.

