Κάτω από το μέσο όρο ΕΕ οι κοινωνικές παροχές στην Κύπρο

Κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ ανέρχονται οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην Κύπρο παρά την αύξηση που σημειώνεται το 2024 σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Oι δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας αντιπροσώπευαν το 27,3% του ΑΕΠ της ΕΕ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 0,6 ποσοστιαίων μονάδων (π.μ.) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Στην Κύπρο, ανέρχονται σε 19,13% του ΑΕΠ έναντι 18,79% το 2023.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν υψηλότερες στη Φινλανδία (32,5% του ΑΕΠ), τη Γαλλία (31,9%) και την Αυστρία (31,8%), ενώ χαμηλότερες στην Ιρλανδία (12,4%), τη Μάλτα (13,4%) και την Ουγγαρία (16,6%).

Το 2024, οι συνολικές δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ ανήλθαν σε 4.925 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με το 2023.

Μεγαλύτερες δαπάνες για παροχές γήρατος

Μεταξύ των παροχών κοινωνικής προστασίας, οι μεγαλύτερες δαπάνες αντιπροσώπευαν οι παροχές γήρατος (2.044 δισεκατομμύρια ευρώ, 41,5% του συνόλου) και ασθένειας/υγειονομικής περίθαλψης (1.463 δισεκατομμύρια ευρώ, 29,7%). Άλλες κατηγορίες περιελάμβαναν την αναπηρία, τους επιζώντες, την οικογένεια/τα παιδιά, την ανεργία, τη στέγαση και τον κοινωνικό αποκλεισμό που δεν ταξινομούνται αλλού.

Το 2024, οι δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σύγκριση με το 2023 καταγράφηκαν στην Εσθονία (+19,5%), την Κροατία (+17,8%) και τη Ρουμανία (+17,5%), ενώ οι μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (+3,2%), τη Σουηδία (+3,9%) και την Ιταλία και τη Δανία (+4,3% η καθεμία).