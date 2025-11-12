Στις €27.611 ο μέσος ετήσιος μισθός Κύπριων εργαζομένων- Κάτω από το μέσο όρο ΕΕ

Κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ διαμορφώνονται οι μισθοί στην Κύπρο παρά τη σταδιακή αύξηση των τελευταίων ετών, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat.

Το 2024, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους εργαζομένους στην ΕΕ ήταν €39.800 σημειώνοντας αύξηση 5,2% από €37.800 το 2023.

Στην Κύπρο, ο μέσος ετήσιος μισθός είναι €27.611 από €26.668 το 2023 και €24.203 το 2022.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο υψηλότερος μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (€83.000), ακολουθούμενος από τη Δανία (€71.600 ) και την Ιρλανδία (€61.100 ).

Αντίθετα, οι χαμηλότεροι μέσοι μισθοί καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (€15.400 ), την Ελλάδα (€18.000) και την Ουγγαρία (€18.500).