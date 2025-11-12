Οικονομική ενίσχυση ύψους €229.360 διατέθηκε σε οινοπαραγωγούς σύμφωνα με την ΚΟΑΠ

Το συνολικό ποσό των € 229,359.60 καταβλήθηκε σε δικαιούχους στο πλαίσιο προγράμματος στήριξης οινοπαραγωγών με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, σύμφωνα με τον ΚΟΑΠ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΑΠ ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους της Παρέμβασης ΕΠΣΑ 1α του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027 για το οικονομικό έτος 2025.

«Η οικονομική ενίσχυση χορηγήθηκε στους αμπελοκαλλιεργητές για την δράση της εγκατάστασης συστήματος γραμμικής υποστύλωσης για τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης σε αμπελώνες οινοπαραγωγής», αναφέρεται.

Στους δικαιούχους καταβλήθηκε το ποσό των € 229,359.60. Η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ