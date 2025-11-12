Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Οικονομική ενίσχυση ύψους €229.360 διατέθηκε σε οινοπαραγωγούς σύμφωνα με την ΚΟΑΠ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΑΠ ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους της Παρέμβασης ΕΠΣΑ 1α του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027 για το οικονομικό έτος 2025.

Το συνολικό ποσό των € 229,359.60 καταβλήθηκε σε δικαιούχους στο πλαίσιο προγράμματος στήριξης οινοπαραγωγών με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, σύμφωνα με τον ΚΟΑΠ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΑΠ ολοκλήρωσε τις πληρωμές στους δικαιούχους της Παρέμβασης ΕΠΣΑ 1α του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027 για το οικονομικό έτος 2025.

«Η οικονομική ενίσχυση χορηγήθηκε στους αμπελοκαλλιεργητές για την δράση της εγκατάστασης συστήματος γραμμικής υποστύλωσης για τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης σε αμπελώνες οινοπαραγωγής», αναφέρεται.

Στους δικαιούχους καταβλήθηκε το ποσό των € 229,359.60. Η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης  από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα