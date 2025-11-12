Πάγωσαν για τρεις μήνες οι εκποιήσεις κατοικιών λόγω χρεών σε προσφυγικούς συνοικισμούς

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων ανταποκρίθηκε άμεσα στο χθεσινό αίτημα των βουλευτών της Επιτροπής Προσφύγων και αποφάσισε σήμερα την τρίμηνη αναστολή των πλειστηριασμών και ανακτήσεων κατοικιών σε προσφυγικούς συνοικισμούς, δίνοντας χρόνο για εξεύρεση βιώσιμων λύσεων με τους πρόσφυγες δανειολήπτες για να μην χάσουν τα σπίτια τους. Η αναστολή θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως αναφέρει σε επιστολή της προς τη Βουλή η Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων Ανθή Εξαδάκτυλου, «δεν είναι πάντοτε εφικτό να διαπιστωθεί με απόλυτη βεβαιότητα, εκ των προτέρων, κατά πόσον ένα ενυπόθηκο ακίνητο αφορά κατοικία σε προσφυγικό συνοικισμό. Ως εκ τούτου, θερμή μας παράκληση είναι όπως, εάν κάποιος δανειολήπτης του οποίου το ακίνητο είναι σε προσφυγικό συνοικισμό εκ παραδρομής λάβει την σχετική Ειδοποίηση Πλειστηριασμού, να επικοινωνήσει με την Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, ώστε να διασφαλιστεί η αναστολή του εν λόγω πλειστηριασμού».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, Νίκος Κέττηρος, μιλώντας στον «Π», επιβεβαίωσε την απόφαση για αναστολή των εκποιήσεων για τρεις μήνες. Καλώντας, παράλληλα, τους δανειολήπτες των προσφυγικών συνοικισμών, αλλά και άλλες ευάλωτες ομάδες, να απευθυνθούν στις εταιρείες μέσα στους επόμενους τρεις μήνες για αναδιαρθρώσεις και διευκολύνσεις. Όπως σημείωσε, «αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, η Βουλή θα εξετάσει νομοθετικές παρεμβάσεις».

Ανέφερε, επίσης, ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων θα εξετάσει εκ νέου το ζήτημα αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για διάλογο και ρυθμίσεις. Όπως τόνισε ο κ. Κέττηρος, «κανένας δεν ζητά διαγραφή χρεών, ζητούμε μόνο ανθρωπιά», σημειώνοντας ότι «είναι προς το συμφέρον των ίδιων των εταιρειών να μην πετάξουν κόσμο έξω από τα σπίτια του».

Να σημειωθεί ότι, πέραν των 1.300 κατοικιών σε συνοικισμούς, βρίσκονται υποθηκευμένες έναντι μη εξυπηρετούμενων δανείων.