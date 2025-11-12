Με κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο την Τετάρτη

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ σημείωσε άνοδο 1,08% και διαμορφώθηκε στις 282,34 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 171,26 μονάδες, με άνοδο 1,11%. Η αξία των συναλλαγών ήταν 573.680,09 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια και Εναλλακτική Αγορά σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 2,03% και 0,42% αντίστοιχα. Άνοδο σε ποσοστό 0,60% σημείωσαν και οι Επενδυτικές Εταιρείες, ενώ τα Ξενοδοχεία κατέγραψαν πτώση 1,04%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 486.076,70 ευρώ (τιμή κλεισίματος 8 ευρώ – χωρίς μεταβολή), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 29.996,80 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,625 ευρώ – άνοδος 0,62%), τη μετοχή της Logicom με 17.806,92 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,98 ευρώ - άνοδος 6,42%), τη μετοχή της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 14.822,20 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,40 ευρώ – άνοδος 0,92%) και τη μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με 7.334,30 (τιμή κλεισίματος 1,30 ευρώ - χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 2 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 117.

Πηγή: ΚΥΠΕ