Καθοριστικός ρόλος Χατζηπαντέλα στις διαπραγματεύσεις για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ 2026

Με την καθοριστική συμβολή του Ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διαμορφώθηκε η καταρχήν συμφωνία για τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως μόνιμος εισηγητής του ΕΛΚ, ο κ. Χατζηπαντέλα συμμετείχε εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις, διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες της Κύπρου περιλήφθηκαν στο τελικό κείμενο του Προϋπολογισμού της ΕΕ. Σε μία ακόμα κρίσιμη διαπραγμάτευση, η χώρα μας είχε «φωνή» και αποφασιστικό ρόλο στις κρίσιμες αποφάσεις της ΕΕ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέτυχε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 372,7 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας σε προγράμματα και πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αμυντικών προκλήσεων. Μεταξύ άλλων διασφαλίστηκαν τα πιο κάτω:

Ευρωπαϊκό κονδύλι που περιλαμβάνει τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους της Κύπρου και Τεχνική Επιτροπή για Πολιτιστική Κληρονομιά: αύξηση 500.000 ευρώ

αύξηση 500.000 ευρώ Πολιτική Προστασία & RescEU (Δημιουργία βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο) αύξηση 10 εκατ. ευρώ

αύξηση 10 εκατ. ευρώ Υγεία – EU4Health: αύξηση 3 εκατ. ευρώ, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας

αύξηση 3 εκατ. ευρώ, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας Γεωργία και νέοι αγρότες: αύξηση 105 εκατ. ευρώ για την προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων

αύξηση 105 εκατ. ευρώ για την προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων Διαχείριση συνόρων: αύξηση 10 εκατ. ευρώ, ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε αύξηση σε μια σειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την εκπαίδευση με αύξηση 3 εκατ. ευρώ στο Erasmus, αύξηση 23,5 εκατ. ευρώ για τις υποδομές και τα δίκτυα ενέργειας και αύξηση 20 εκατ. ευρώ για το Horizon Europe για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.

Σε δηλώσεις του ο κ. Χατζηπαντέλα ανέδειξε ότι ο Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026, αντανακλά την προσπάθεια που έγινε για μια καλύτερη Ευρώπη:

«Ο Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026 δεν είναι απλώς ένα εργαλείο χρηματοδότησης, είναι η έκφραση της κοινής μας δέσμευσης για ευημερία, ασφάλεια και αλληλεγγύη. Μέσα από αυτόν διασφαλίζουμε ότι η Ευρώπη παραμένει ενωμένη και δυνατή απέναντι στις προκλήσεις του αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την επίσημη υιοθέτηση από το Συμβούλιο, η καταρχήν συμφωνία θα συζητηθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.