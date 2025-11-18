Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ellinas Finance: Δημιουργία νέου πενταετούς ομολόγου

Το Series F Bond μπορεί να εκδοθεί σε δόσεις (tranches), μέχρι και τις 30 Απριλίου 2026.

Τη δημιουργία νέου πενταετούς ομολόγου («Series F Bond»), αποφάσισε το ΔΣ της Ellinas Finance.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Series F Bond θα διατεθεί με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης σε περιορισμένο αριθμό προσώπων, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Series F Bond θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ποσό Έκδοσης: από €300,000 μέχρι €5,000,000

• Ελάχιστο ποσό Έκδοσης: €300,000

• Ελάχιστο ποσό Επένδυσης: €50,000

 • Είδος: εξασφαλισμένο, μη εγγυημένο, μη μετατρέψιμο

• Ετήσιο Επιτόκιο: 5%

• Πληρωμή τόκου: σε ετήσια βάση κατά την επέτειο της ημερομηνίας της πρώτης έκδοσης

• Διάρκεια: 5 χρόνια

• Ονομαστική αξία: €1,000 έκαστο

• Εξασφαλίσεις: εισπρακτέα της Εταιρείας τουλάχιστον ίσης αξίας με την ονομαστική αξία του Ομολόγου

Το Series F Bond μπορεί να εκδοθεί σε δόσεις (tranches), μέχρι και τις 30 Απριλίου 2026.

