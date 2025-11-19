Στο 0,2% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Οκτώβριο, ο χαμηλότερος στην ΕΕ

Στο 0,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Οκτώβριο από 0% που ήταν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τελικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat. Είναι ο χαμηλότερος ανάμεσα στα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην ευρωζώνη επιβραδύνθηκε στο 2,1% τον Οκτώβριο του 2025 από 2,2% τον Σεπτέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,0%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,5% τον Οκτώβριο του 2025 από 2,6% τον Σεπτέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,3%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,2%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,3%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,4%), την Εσθονία (4,5%) και τη Λετονία (4,3%). Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαπέντε κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε εννέα.

Τον Οκτώβριο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,48 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,16 π.μ.) και την ενέργεια (-0,08 π.μ.).