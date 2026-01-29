Στις 24 Μαρτίου η πρώτη δικάσιμος για το φόνο Δημοσθένους

Μετά από μία σύντομη διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου οι έξι κατηγορούμενοι για την δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, απαλλάχθηκαν προσωρινά από τις κατηγορίες και ακολούθως τους επιδόθηκε νέο κατηγορητήριο για την συνολική εκδίκαση. Ακολούθως μεταφέρθηκαν σε Επαρχιακό Δικαστήριο όπου παραπέμφθηκαν εκ νέου σε απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου και η πρώτη εμφάνιση ορίστηκε για τις 24/03/2026 στις 09:00 το πρωί.

Η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου του 2025, μόλις 500 μέτρα από την οικία του Δημοσθένους στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας στον Άγιο Αθανάσιο. Κατηγορούμενοι είναι δύο 28χρονοι που είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη και ακόμα τέσσερις κατηγορούμενους που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους. Βασικός ο ρόλος των δύο και σίγουρα ενός ακόμα συγγενικού τους προσώπου. Οι πέντε κατηγορούμενοι βρίσκονται ως υπόδικοι υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές, όπου και θα παραμείνουν, ενώ ο 51χρονος αν και αρχικά οδηγήθηκε στις Κεντρικές, αργότερα με απόφαση του Εφετείου θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος αλλά δεν κατέστη δυνατό αφού δεν κατάφερε να εκπληρώσει τους όρους αποφυλάκισης σχετικά με τη χρηματική εγγύηση.

Η απόφαση, κατά πόσο θα πάνε πίσω στις Κεντρικές Φυλακές θα δωθεί στις 13:30. Δεν υπάρχει ένσταση από τους πέντε, ενώ ο 51χρονος ζητά αλλαγή των όρων για να μπορέσει να τους εκπληρώσει και να αφεθεί ελεύθερος.

Στο κατηγορητήριο βρίσκονται τουλάχιστον 125 μάρτυρες κατηγορίας οι οποίοι και θα αυξηθούν, ενώ σε αυτούς περιλαμβάνονται και τα τρία πρόσωπα που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, γεγονός που προκαλεί επίσης ερωτήματα για τον χειρισμό. Ερωτηματικό είναι κατά πόσο έχει συμπληρωθεί στην ολότητα του το μαρτυρικό υλικό.

Τι προηγήθηκε

Αν και πρόκειται για ενιαία υπόθεση, για λόγους που σχετίζονται με την πορεία των ανακρίσεων, είχαν καταχωρισθεί δύο διαφορετικές διαδικασίες ενώπιον Κακουργιοδικείου. Σήμερα, έγινε αναστολή της ποινικής δίωξης στο Κακουργιοδικείο και ταυτόχρονα επιδόθηκε νέο κατηγορητήριο για εμφάνιση στο Επαρχιακό Δικαστήριο. Με τη συνοδεία της Αστυνομία οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε διπλανή αίθουσα του Επαρχιακού Δικαστηρίου και έγινε επανακαταχώρηση της υπόθεσης με τις ίδιες κατηγορίες. Για όλα τα πιο πάνω έγιναν ειδικές διευθετήσεις στους χώρους του Δικαστηρίου ενώ τηρούνται δρακόντεια μέτρα ασφάλειας σε όλους τους χώρους και όσοι εισέρχονται στην αίθουσα του Δικαστηρίου περνούν από σωματικό έλεγχο και καταγράφονται τα στοιχεία τους.

Την υπόθεση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα χειρίζεται ο Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Αντρέας Αριστείδης.