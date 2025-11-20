Νέα έρευνα από τη Mastercard: Οι Ευρωπαίοι σε αγώνα δρόμου για να προλάβουν όσα θέλουν να ζήσουν πριν τελειώσει το 2025

Νέα έρευνα της Mastercard αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από τα δύο τρίτα (62%) των Ευρωπαίων ελπίζουν να προλάβουν να ζήσουν τουλάχιστον μία σημαντική εμπειρία όσο πλησιάζει η εορταστική περίοδος – με το 35% να σχεδιάζει να ολοκληρώσει περισσότερες από μία. Η Gen Z αποτελεί την ηλικιακή ομάδα με τη μεγαλύτερη βιασύνη, με σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) να δηλώνουν αποφασισμένα να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους πριν ολοκληρωθεί το έτος, ξεπερνώντας τους Millennials (69%) και τη Gen X (57%).

Η έρευνα, η οποία συνολικά εξέτασε περισσότερους από 20.000 Ευρωπαίους, διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισοί (47%) εξακολουθούν να έχουν από 7 έως και 20+ ημέρες ετήσιας άδειας για το 2025 – με το μεγαλύτερο ποσοστό (19%) να διαθέτει 7-10 ημέρες προς χρήση. Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά εναπομεινασών ημερών άδειας στο εύρος 7–20+ ημερών είναι η Κύπρος (69%), η Ελβετία (56%) και η Βουλγαρία (55%).

Παρά το γεγονός ότι οι προσωπικοί στόχοι τίθενται συνήθως στην αρχή της χρονιάς, πολλοί Ευρωπαίοι δυσκολεύτηκαν να τους ολοκληρώσουν λόγω περιορισμένου χρόνου και πόρων. Οι κυριότεροι λόγοι που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν την ανάγκη για περισσότερο χρόνο αποταμίευσης και προγραμματισμού (23%), την αναμονή της «ιδανικής στιγμής» (13%) και την έλλειψη ελεύθερου χρόνου εξαιτίας επαγγελματικών ή οικογενειακών υποχρεώσεων (12%).

Το ενδιαφέρον των Κυπρίων να προλάβουν όσα έχουν θέσει ως στόχο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Συνολικά, 71,8% δηλώνουν ότι έχουν ακόμη εμπειρίες που θέλουν να ζήσουν μέσα στο 2025. Από αυτούς, 38,2% επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν μία εμπειρία, ενώ 33,6% θέλουν να ολοκληρώσουν περισσότερες από μία. Η στάση τους απέναντι στο κατά πόσο θα τα καταφέρουν αποτυπώνει τη γενική διάθεση που επικρατεί: το 34,54% θεωρεί πιθανό ότι θα προλάβει, το 26,60% αισθάνεται σίγουρο και ενθουσιασμένο, ενώ το 36,77% δηλώνει ότι θέλει πολύ να ζήσει αυτές τις εμπειρίες, αλλά δεν είναι βέβαιο αν θα τα καταφέρει.

Αυτή η τάση καταγράφεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες στην Κύπρο. Η διάθεση είναι ιδιαίτερα υψηλή στους νεότερους, με το 71,7% της Generation Z και το 74,5% των Millennials να δηλώνουν ότι έχουν ακόμη στόχους και εμπειρίες που θέλουν να πραγματοποιήσουν μέσα στη χρονιά. Ισχυρή παραμένει και στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπου το 61,7% της Generation X και το 75% των Baby Boomers εκφράζουν την ίδια πρόθεση. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η «χρονιά των εμπειριών» αφορά εξίσου όλες τις γενιές στην Κύπρο.

Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι Κυπραίοι δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στις ταξιδιωτικές εμπειρίες. Οι κορυφαίες επιλογές τους περιλαμβάνουν ταξίδι σε έναν ονειρεμένο προορισμό (39,55%), δοκιμή νέας υπαίθριας δραστηριότητας (21,73%) και παρακολούθηση μιας παράστασης ή συναυλίας που πάντα ήθελαν (19,78%). Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν την παρακολούθηση μεγάλου αθλητικού γεγονότος (10,45%), την επίσκεψη σε κορυφαίο εστιατόριο (2,65%) ή χριστουγεννιάτικη αγορά (1,25%).

Παρά τις δυσκολίες που πολλοί αντιμετώπισαν φέτος – μεταξύ των οποίων η ανάγκη για επιπλέον αποταμίευση (23%), η αναζήτηση της «τέλειας στιγμής» (13%) ή η έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω εργασίας και υποχρεώσεων (12%) – η αισιοδοξία παραμένει ισχυρή. Περισσότεροι από δύο στους τρεις Ευρωπαίους (67%) πιστεύουν ότι είναι πιθανό ή βέβαιο πως θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον μία από τις εμπειρίες που έχουν θέσει στόχο για το 2025. Η αισιοδοξία κορυφώνεται σε χώρες όπως η Σερβία (82%), η Σουηδία (72%), η Ισπανία (71%) και η Γαλλία (71%).

Το 2025 εξελίσσεται στη χρονιά που οι Ευρωπαίοι επενδύουν περισσότερο σε εμπειρίες, με το συντριπτικό 81% να δηλώνει ότι τα χρήματα που ξοδεύονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες «πάντα ή συνήθως αξίζουν». Για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν αυτές τις στιγμές, πολλοί καταναλωτές δηλώνουν ότι προσαρμόζουν τον προϋπολογισμό τους: 40% δαπανούν λιγότερα για ρούχα, 39% για φαγητό εκτός σπιτιού, 38% για είδη πολυτελείας, 32% για τεχνολογία και 25% για διακόσμηση ή ανακαινίσεις.

Beatrice Cornacchia, Executive Vice President, Marketing and Communications, Asia Pacific, Middle East & Africa, Europe της Mastercard, δήλωσε: «Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους τελευταίους μήνες του έτους – με σχεδόν τους μισούς να έχουν ακόμη έως και 20 ημέρες ετήσιας άδειας και την επιθυμία να πραγματοποιήσουν εμπειρίες που περίμεναν καιρό. Το 2025 υπήρξε πραγματικά η χρονιά των εμπειριών, με ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να δίνουν προτεραιότητα στις στιγμές που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Στη Mastercard είμαστε παθιασμένοι με το να βοηθάμε τους ανθρώπους να αξιοποιούν κάθε στιγμή· είτε πρόκειται για μια εορταστική εμπειρία στο σπίτι ή στο εξωτερικό, είτε για μια αξέχαστη παράσταση, υπάρχει λοιπόν ακόμη χρόνος για τους Ευρωπαίους να κάνουν τα σχέδιά τους πραγματικότητα φέτος.»

Η Mastercard συνεργάστηκε επίσης με την εμπειρογνώμονα ταξιδιωτικών εμπειριών Elaine Poon, η οποία είπε:

«Αυτή την εποχή του χρόνου μου αρέσει να κάνω έναν απολογισμό των στόχων μου και να αναζητώ εμπειρίες που με εμπνέουν και μου δίνουν ενέργεια. Είναι υπέροχο να βλέπουμε πόσο δημοφιλείς παραμένουν οι ταξιδιωτικές εμπειρίες αυτή την περίοδο. Πάντα θα επέλεγα να αξιοποιήσω τον ελεύθερο χρόνο μου ταξιδεύοντας, ώστε να τον μετατρέψω σε μια αξέχαστη εμπειρία – είτε πρόκειται για να κυνηγήσω τις τελευταίες ηλιαχτίδες σε μια παραλία, είτε να βυθιστώ σε έναν νέο πολιτισμό, είτε να βρω ηρεμία σε μια κρυμμένη ορεινή απόδραση. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από τώρα για να δημιουργήσουμε αυτές τις αναμνήσεις.»

Μεθοδολογία

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις Dynata (Φεβρουάριος 2025 – 15.000 συμμετέχοντες) και Censuswide (Οκτώβριος 2025 – 20.000 συμμετέχοντες), καλύπτοντας 20 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σουηδία και Ελβετία.

Σχετικά με την Mastercard

Η Mastercard (NYSE: MA), είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που ενισχύει τις οικονομίες και ενδυναμώνει τους ανθρώπους σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Σε συνεργασία με τους πελάτες της συντελεί στην οικοδόμηση βιώσιμων οικονομιών όπου όλοι μπορούν να ευημερήσουν. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών λύσεων πληρωμών, εξασφαλίζοντας συναλλαγές που είναι ασφαλείς, απλές, έξυπνες και εύκολα διαθέσιμες. Η τεχνολογία και η καινοτομία που εφαρμόζει, μαζί με τις συνεργασίες και το δίκτυο που έχει αναπτύξει, προσφέρουν ένα μοναδικό σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών που βοηθούν τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους.