Ο Μάριος Σκανδάλης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στον Σύνδεσμο Τραπεζών

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου ανακοίνωσε ότι ο Μάριος Σκανδάλης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Καμμά. Μετά από διαδικασίες που προηγήθηκαν κατά τους προηγούμενους μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε τον κ. Σκανδάλη για τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σκανδάλης διαθέτει μακρά πείρα και πορεία στον τραπεζικό τομέα, με εξειδίκευση σε θέματα συμμόρφωσης, οργάνωσης και διακυβέρνησης. Είναι επίσης, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του οποίου διετέλεσε και Πρόεδρος.

Προστίθεται ότι ο κ. Σκανδάλης γνωρίζει καλά τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, καθώς έχει συνεργαστεί στο παρελθόν σε σειρά πετυχημένων πρωτοβουλιών και έργων του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και αποστολές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που στόχο είχαν τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας του κυπριακού τραπεζικού τομέα.

Ο απερχόμενος Γενικός Διευθυντής κ. Μιχάλης Καμμάς υποδέχθηκε τον κ. Σκανδάλη στα γραφεία του Συνδέσμου για μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας με το προσωπικό και τις διαδικασίες του οργανισμού. Καλωσορίζοντάς τον, ο κ. Καμμάς ανέφερε: «Μια πολύ καλή ομάδα στελεχών θα υποστηρίξει το όραμα και το πλάνο που θα φέρει μαζί του ο κ. Σκανδάλης, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την πρόοδο του έργου του Συνδέσμου».

Με τη σειρά του, ο κ. Μάριος Σκανδάλης σημείωσε: «Νιώθω ευλογημένος που θα εργαστώ με μια τέτοια φανταστική ομάδα για την ευημερία της κοινωνίας και των επιχειρήσεων της Κύπρου, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την ανθεκτικότητα του Συνδέσμου μας και αναδεικνύοντας τον ως μοντέλο λειτουργίας τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ο Μάριος Σκανδάλης θα αναλάβει επισήμως τη διεύθυνση του Συνδέσμου Τραπεζών την 1η Ιανουαρίου 2026.