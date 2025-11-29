Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έκθεση Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕΚ) ΠΕΟ: Στα «τάρταρα» η αγοραστική δύναμη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Με κριτήριο την αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού η Κύπρος κατατάσσεται μόλις στην 21η θέση, ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ

Η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕΚ) της ΠΕΟ για την Οικονομία και την Απασχόληση το 2025 υποστηρίζει τη θέση για αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος της μισθωτής εργασίας μέσω του πληθωρισμού και μέσω των αυξήσεων της παραγωγικότητας τις οποίες καρπώνοντ...

