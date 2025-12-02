Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Eurostat: Σταθερό στο 4,2% το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο

Στο 4,2% παραμένει το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2025,όσο ήταν και τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Σταθερό παραμένει και το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ και ευρωζώνη.

Στην ευρωζώνη, τον Οκτώβριο του 2025, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 6,4% όσο ήταν και τον Σεπτέμβριο. Πέρσι ήταν 6,3%.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ παρέμεινε στο 6% όσο ήταν και τον προηγούμενο μήνα. Τον Οκτώβριο του 2024 ήταν 5,8%.

H Eurostat εκτιμά ότι 13,351 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,033 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Οκτώβριο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, η ανεργία αυξήθηκε κατά 32 χιλιάδες στην ΕΕ και μειώθηκε κατά 13 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, η ανεργία αυξήθηκε κατά 517 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 308 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Νέοι

Όσον αφορά την ανεργία των νέων επίσης παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα. Στην ΕΕ ανέρχεται στο 15,2%, στην ευρωζώνη στο 14,8% και στην Κύπρο στο 12,6% (στοιχεία Σεπτεμβρίου).

