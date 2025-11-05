Σε χαμηλό 24 ετών ο αριθμός των ανέργων- 9.476 τον Οκτώβριο

Ιστορικό χαμηλό παρουσίασε τον Οκτώβριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία. Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2025 ανήλθε σε 7.099 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2025 μειώθηκε στα 9.476 άτομα, σε σύγκριση με 9.671 τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό από τον Απρίλιο του 2001.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 682 άτομα ή 8,8%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου, των κατασκευών, της μεταποίησης, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.