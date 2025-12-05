Πάνω από το μέσο όρο ΕΕ το μερίδιο κέρδους κυπριακών επιχειρήσεων

Πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ ανέρχεται το μερίδιο κέρδους των κυπριακών επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Το 2024, οι μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες (επιχειρήσεις των οποίων η κύρια οικονομική δραστηριότητα είναι μη χρηματοπιστωτική) στην ΕΕ είχαν μερίδιο κέρδους 40,1%, μειωμένο κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο έτος. Στην Κύπρο, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 42,9%.

Το μερίδιο κέρδους είναι το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας από μια επιχείρηση που αμείβει το κεφάλαιο (ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα) και όχι την εργασία. Ένα χαμηλό μερίδιο μπορεί να υποδηλώνει όχι μόνο χαμηλότερα κέρδη, αλλά και μια οικονομία με μεγαλύτερη ένταση εργασίας, ενώ ένα υψηλό μερίδιο μπορεί να σηματοδοτεί υψηλότερα κέρδη ή μια οικονομία που βασίζεται περισσότερο στην παραγωγή με μεγαλύτερη ένταση κεφαλαίου.

Το 2004, το μερίδιο κέρδους των μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών στην ΕΕ ήταν 40,4%. Έφτασε το 42,1% το 2007, αλλά σύντομα ακολούθησαν χρόνια παρακμής, τα οποία το 2012 οδήγησαν στο χαμηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί εδώ και 2 δεκαετίες: 39,5%.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι υψηλότερες τιμές μεριδίου κέρδους το 2024 σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (74,9%), τη Μάλτα (56,4%) και τη Σλοβακία (48,9%). Η υψηλή αξία της Ιρλανδίας μπορεί να αποδοθεί στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ξένης ιδιοκτησίας που βρίσκονται στη χώρα, οι οποίες έχουν υψηλή ένταση κεφαλαίου.

Οι χαμηλότερες τιμές μεριδίου κέρδους σημειώθηκαν στη Γαλλία (32,2%), τη Σλοβενία (33,4%) και την Πορτογαλία (34,5%).