PwC Foundation: Ημέρες Εθελοντισμού 2025

Με αίσθημα ευθύνης και βαθιά κοινωνική συνείδηση, η PwC Κύπρου και το PwC Foundation κινητοποίησαν για ακόμη μια χρονιά τους ανθρώπους τους σε ολόκληρη την Κύπρο για τις καθιερωμένες Ημέρες Εθελοντισμού 2025. Η πρωτοβουλία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαχρονικής δέσμευσης της PwC για προσφορά στην κοινωνία, έφερε σχεδόν 350 ανθρώπους της PwC σε άμεση επαφή με ευάλωτες ομάδες, και τοπικές ΜΚΟ, δίνοντας τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν οι ίδιοι εθελοντικά σε 13 διαφορετικές δράσεις.

Το φετινό πρόγραμμα περιλάμβανε ένα ευρύ φάσμα δράσεων, που είναι ευθυγραμμισμένες με τους τρεις βασικούς πυλώνες του PwC Foundation: Εκπαίδευση & Πολιτισμός, Νεανική Επιχειρηματικότητα και Προσφορά από τους ανθρώπους μας — όλα ενωμένα με το πνεύμα της ουσιαστικής συμβολής.

Η εκστρατεία Movember άνοιξε τη φετινή περίοδο του εθελοντισμού, με τους «Mo-Bros» της PwC να μεγαλώνουν και να ξυρίζουν τα μουστάκια τους στις 24 Νοεμβρίου, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την καμπάνια ευαισθητοποίησης του Movember Cyprus, για τη σωματική και ψυχική υγεία των ανδρών. Το μήνυμα ήταν σαφές: ο ανοιχτός διάλογος και η πρόληψη σώζουν ζωές.

Από την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, το PwC Foundation υιοθέτησε αυτές τις πέντε ημέρες στο Ψηφιακό Χριστουγεννιάτικο Ημερολόγιο Αντίστροφης Μέτρησης του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, ενισχύοντας οικονομικά το Κέντρο για τον Παιδικό Καρκίνο.

Οι γλυκές γεύσεις “παντρεύτηκαν” με την εθελοντική δράση του PwC Foundation και όσοι επέλεξαν την συγκεκριμένη ενέργεια είχαν την ευκαιρία να ετοιμάσουν τα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων, στο πλαίσιο της δράσης «Κουραμπιέδες για τις Αλκυονίδες». Τα γλυκίσματα θα πωληθούν σε χριστουγεννιάτικες αγορές, με όλα τα έσοδα να στηρίζουν το έργο του Ιδρύματος Αλκυονίδες.

Με οδηγό την ευαισθησία για τους συνανθρώπους μας, οι εθελοντές του PwC Foundation συμμετείχαν και σε μία σειρά διαφορετικών δράσεων με στόχο την στήριξη του Ειδικού Σχολείου Ευαγγελισμός, του Ιδρύματος Χρίστος Στέλιος Ιωάννου και της Ελεούσας του Κύκκου. Στο πλαίσιο αυτό, επισκέφθηκαν το Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός, αναλαμβάνοντας την ανακαίνιση της αυλής και των εγκαταστάσεων: βάψιμο στους τοίχους και σε άλλους χώρους, τύλιγμα δώρων και κατασκευών για να πουληθούν μέσα από τα χριστουγεννιάτικα παζαράκια και χτίσιμο ενός καινούργιου χώρου για τις κότες που φιλοξενεί το σχολείο. Επιπρόσθετα, συμμετείχαν σε εργαστήρια ένταξης όπως υαλογραφία, κατασκευή κεριών, κηπουρική και χριστουγεννιάτικες δημιουργίες, βοηθώντας στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία του Ιδρύματος Χρίστος Στέλιος Ιωάννου στις πιο πάνω δράσεις. Οι συμμετέχοντες πήραν μέρος και σε εργαστήρι κατασκευών, στην Ελεούσα του Κύκκου, όπου μαζί με ενήλικες με διανοητική αναπηρία, έφτιαξαν χειροποίητες δημιουργίες που θα πουληθούν στο χριστουγεννιάτικο παζαράκι του Συνδέσμου, ενισχύοντας τόσο την χρηματοδότηση του Κέντρου όσο και την κοινωνική ένταξη των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Junior Achievement Κύπρου και το πρόγραμμα "η Κοινότητα μας", εθελοντής του PwC Foundation επισκέφτηκε το Ειδικό σχολείο Απόστολος Λουκάς για να παρέχει στους νεαρούς μαθητές τους ειδικού σχολείου μια διαδραστική εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας μιας κοινότητας.

Αξίζει να αναφερθεί και η μουσική πρωτοβουλία στο Μελάθρον Αγάπης της Φιλοπτώχου Εταιρείας Αγίων Ομολογητών, όπου οι εθελοντές του οργανισμού τραγούδησαν και μελοποίησαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα μαζί με τους φιλοξενούμενους του ιδρύματος, φέροντας χαρά και χαμόγελα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το PwC Foundation συμμετείχε σε αξιολόγηση της προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων σε συνεργασία με τον οργανισμό “Ένα Εμείς”, προωθώντας τον συμπεριληπτικό αστικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, διοργανώθηκε μία αιμοδοσία στα γραφεία της PwC στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, προσφέροντας το πολυτιμότερο δώρο: τη ζωή. Αρκετοί ήταν εκείνοι που συμμετείχαν στην αιμοδοσία, η οποία διοργανώνεται από τον οργανισμό εδώ και 15 χρόνια περίπου.

Στις φετινές δράσεις συμπεριλήφθηκαν και τα καταφύγια σκύλων σε Λευκωσία και σε Λεμεσό, όπου οι εθελοντές του PwC Foundation που επέλεξαν τις συγκεκριμένες δράσεις συνέβαλαν στην κοινωνικοποίηση των ζώων, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες υιοθεσίας. Αντίστοιχα, στο Farm House Αραδίππου, οι εθελοντές φρόντισαν τα ζώα, φύτεψαν δέντρα και συνέδραμαν στην κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων.

Οι ημέρες Εθελοντισμού 2025 περιλάμβαναν επίσης και δυο διαφορετικές δράσεις για καλό σκοπό. Το Move & Groove που μέσα από τον χορό και την θετική ενέργεια, άνθρωποι της PwC σε Λευκωσία και Λεμεσό συμμετείχαν σε ένα χαρούμενο πάρτι Zumba για την στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη και το Gift Bag Bazaar for a Good Cause όπου πουλήθηκαν διάφορα εταιρικά δώρα με στόχο τα έσοδα να διατεθούν στο Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ για Παιδιά με Καρκίνο.

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, συμπεριλήφθηκε στα ιδρύματα που επέλεξε να στηρίξει για ακόμη μια χρονιά το PwC Foundation διοργανώνοντας μια ιδιαίτερη δράση, κατά την οποία οι εθελοντές ετοίμασαν Χριστουγεννιάτικα Πακέτα Αγάπης, γεμάτα με ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης για ευάλωτες οικογένειες.

Μέσα από κάθε δράση, μικρή ή μεγάλη, η PwC Κύπρου και το PwC Foundation επιβεβαιώνουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους ότι η εταιρική υπευθυνότητα ξεκινά από τη σύνδεση με την κοινωνία — και ότι όταν οι άνθρωποι ενώνονται, δημιουργούν ουσιαστικό αντίκτυπο.