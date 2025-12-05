Πάνω από 60.000 πιγκουίνοι πέθαναν από πείνα στη Νότια Αφρική

Περισσότεροι από 60.000 αφρικανικοί πιγκουίνοι σε αποικίες ανοιχτά της Νότιας Αφρικής έχουν πεθάνει από πείνα λόγω της δραματικής μείωσης των σαρδελών, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Ostrich: Journal of African Ornithology, αποκαλύπτει ότι πάνω από το 95% των πιγκουίνων σε δύο από τις πιο σημαντικές αποικίες – στο Ντάσεν Άιλαντ και στο Ρόμπεν Άιλαντ – πέθαναν μεταξύ 2004 και 2012. Οι περισσότεροι φαίνεται να λιμοκτόνησαν κατά την περίοδο της αλλαγής φτερώματος, όταν παραμένουν στη στεριά για περίπου τρεις εβδομάδες και δεν μπορούν να τραφούν.

Οι αφρικανικοί πιγκουίνοι πρέπει να συσσωρεύσουν επαρκή αποθέματα λίπους πριν από αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, η εύρεση τροφής γίνεται όλο και δυσκολότερη. Όπως εξηγεί ο δρ Ρίτσαρντ Σέρλι από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, «αν δεν μπορούν να τραφούν επαρκώς πριν δεν επιβιώνουν». Οι περισσότεροι θάνατοι συμβαίνουν στη θάλασσα, χωρίς να εντοπίζονται μαζικά κουφάρια.

Η κατάρρευση των σαρδελών

Η μελέτη δείχνει ότι σχεδόν κάθε χρόνο από το 2004, η βιομάζα της σαρδέλας Sardinops sagax στη δυτική Νότια Αφρική έχει πέσει στο 25% της μέγιστης αφθονίας. Οι σαρδέλες αποτελούν βασική τροφή για τους πιγκουίνους.

Η κλιματική αλλαγή και οι μεταβολές στη θερμοκρασία και αλατότητα της θάλασσας έχουν μειώσει σημαντικά την επιτυχία αναπαραγωγής των ψαριών. Παράλληλα, η υπεραλίευση παραμένει υψηλή, επιβαρύνοντας την κατάσταση.

Το 2024, το είδος κατατάχθηκε ως είδος υπό εξαφάνιση, με λιγότερα από 10.000 ζευγάρια να απομένουν στη φύση.