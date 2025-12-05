Πρώτη συνάντηση Ολγκίν με Έρχιουρμαν: «Οι ηγέτες να φέρουν θετικά αποτελέσματα»

Η συνάντηση μεταξύ του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, ολοκληρώθηκε.

Σε δηλώσεις μετά την συνάντηση με τον κ. 'Ερχιουρμαν, την Παρασκευή το πρωί στα κατεχόμενα, η κ. Ολγκίν δήλωσε χαρούμενη που επέστρεψε στο νησί.

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν, δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια παραγωγική συζήτηση με τους δύο ηγέτες, τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν την ερχόμενη βδομάδα.

Συνεχάρη τον κ. 'Ερχιουρμαν που ανέλαβε ως ηγέτης της τ/κ κοινότητας και χαρακτήρισε τη συζήτηση χρήσιμη.

"Χαίρομαι που θα φιλοξενήσω την επόμενη εβδομάδα τη συνάντηση των δύο ηγετών. Και επιδιώκω να είναι μια πολύ παραγωγική και πολύ συγκεκριμένη συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών και εμού", τόνισε.

Η κ. Ολγκίν είπε ότι πριν λίγες εβδομάδες ήταν στο Αμάν της Ιορδανίας όπου είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τους νέους (μέλη της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία).

Εξέφρασε την ελπίδα ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια των ηγετών και οι ηγέτες, με τη σειρά τους, να φέρουν αποτελέσματα.

"Αυτό είναι το μήνυμά μου και ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή και παραγωγική εβδομάδα", τόνισε.

Η συνάντηση, που άρχισε γύρω στις 11, ήταν η πρώτη εκ του σύνεγγυς επαφή της κ. Ολγκίν με τον κ. Έρχιουρμάν και πραγματοποιήθηκε στο «προεδρικό» στην κατεχόμενη Λευκωσία. Διήρκησε περίπου μία ώρα και εντάσσεται στο νεό κύκλο επαφών που έχει ξεκινήσει η προσωπική απεσταλμένη του Αντόνιο Γκουτέρες στο νησί.

Αύριο, στις 10 το πρωί, η κ. Ολγκίν θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Ο κύκλος επαφών της θα συνεχιστεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις τέσσερις το απόγευμα, όταν θα πραγματοποιήσει κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Έρχιουρμάν.