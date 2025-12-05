Αυξημένος κατά 5,6% ο τζίρος στον τομέα βιομηχανίας

Αύξηση σημειώνει ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 151,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Σεπτέμβριο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 143,4 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 9,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 8,5%.

Αρνητικές μεταβολές σημειώθηκαν στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 6,0% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.