Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Αυξημένος κατά 5,6% ο τζίρος στον τομέα βιομηχανίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΜΑΥΡΟΣ

Header Image

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αύξηση σημειώνει ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 151,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Σεπτέμβριο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 143,4 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 9,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 8,5%.

Αρνητικές μεταβολές σημειώθηκαν στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 6,0% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,6%.

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα