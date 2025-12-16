Βελτιωμένα τα οικονομικά αποτελέσματα Constantinou Bros Hotels το 2025

Βελτιωμένα αναμένονται τα οικονομικά αποτελέσματα της Constantinou Bros Hotels το 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που προωθήθηκε στο ΧΑΚ τη Δευτέρα, το διοικητικό συμβούλιο, αφού μελέτησε τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τους έντεκα μήνες μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 εκτιμά ότι με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα και με βάση τις προβλέψεις για τον τελευταίο μήνα του έτους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα οικονομικά αποτελέσματα ολόκληρου του έτους 2025 θα είναι βελτιωμένα σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2024.

Σημειώνεται ότι το 2024 τα κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα €8,5 εκατ. από €8,2 εκατ. το 2023.

Το εξάμηνο του 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη €1,6 εκατ.