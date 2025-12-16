Στο 5,11% το ποσοστό συμμετοχής Frou-Frou Investments στην Atlantic Insurance

Αύξηση της συμμετοχή της Frou-Frou Investments στο μετοχικό της κεφάλαιο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Atlantic Insurance.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που προωθήθηκε στο ΧΑΚ, η εταιρεία έλαβε σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2025 κοινοποίηση σημαντικής συμμετοχής από την εταιρεία Frou-Frou Investments Ltd σύμφωνα με την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει μαζί με τα συνδεδεμένα της πρόσωπα στο μετοχικό κεφάλαιο της Atlantic Insurance αυξήθηκε σε 5,11%.

Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας που κατέχει η Frou-Frou Investments Ltd και τα συνδεδεμένα της πρόσωπα μετά την πιο πάνω διαφοροποίηση ανέρχεται σε 1.988.134.