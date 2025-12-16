Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στο 5,11% το ποσοστό συμμετοχής Frou-Frou Investments στην Atlantic Insurance

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αύξηση της συμμετοχή της Frou-Frou Investments στο μετοχικό της κεφάλαιο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Atlantic Insurance.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που προωθήθηκε στο ΧΑΚ, η εταιρεία έλαβε σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2025 κοινοποίηση σημαντικής συμμετοχής από την εταιρεία Frou-Frou Investments Ltd σύμφωνα με την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει μαζί με τα συνδεδεμένα της πρόσωπα στο μετοχικό κεφάλαιο της Atlantic Insurance αυξήθηκε σε 5,11%.

Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας που κατέχει η Frou-Frou Investments Ltd και τα συνδεδεμένα της πρόσωπα μετά την πιο πάνω διαφοροποίηση ανέρχεται σε 1.988.134. 

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑΣΦΑΛΕΙΑΧΑΚΧρηματιστήριοΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα