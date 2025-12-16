Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Δεκαετής ανανέωση συμφωνίας Leptos Group με Armonia Estates

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα ΔΣ των εταιρειών του Leptos Group,  Leptos Calypso Hotels και Πανδώρα Επενδύσεις ανακοίνωσαν ενέκριναν την ανανέωση με τους ίδιους όρους για περίοδο δέκα ετών, της υφιστάμενης δεκαετούς συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία Armonia Estates Limited, η οποία είναι βασικός μέτοχος.

Τα ΔΣ των εταιρειών του Leptos Group,  Leptos Calypso Hotels και Πανδώρα Επενδύσεις ενέκριναν την ανανέωση με τους ίδιους όρους για περίοδο δέκα ετών, της υφιστάμενης δεκαετούς συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία Armonia Estates Limited, η οποία είναι βασικός μέτοχος.

Η Leptos Calypso Hotels ανακοίνωσε ότι το ΔΣ κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 12/12/2025, ενέκρινε την ανανέωση με τους ίδιους όρους για περίοδο δέκα ετών, της υφιστάμενης δεκαετούς συμφωνίας παροχής υπηρεσιών.

Η Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο, ενέκρινε την ανανέωση με τους ίδιους όρους για περίοδο δέκα ετών, των υφιστάμενων δεκαετούς διάρκειας συμφωνιών Παροχής Υπηρεσιών και Δημιουργίας και Λειτουργίας Εργατικού Αποθέματος.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των δύο εταιρειών, η ανανέωση της συμφωνίας μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2035 πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας και με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα δεν συμμετείχαν στη σχετική αξιολόγηση και στην συνεδρία που ελήφθη η απόφαση ανανέωσης της εν λόγω συμφωνίας.

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΞενοδοχείαΧΑΚΧρηματιστήριοΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα