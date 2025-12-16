Δεκαετής ανανέωση συμφωνίας Leptos Group με Armonia Estates

Τα ΔΣ των εταιρειών του Leptos Group, Leptos Calypso Hotels και Πανδώρα Επενδύσεις ενέκριναν την ανανέωση με τους ίδιους όρους για περίοδο δέκα ετών, της υφιστάμενης δεκαετούς συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία Armonia Estates Limited, η οποία είναι βασικός μέτοχος.

Η Leptos Calypso Hotels ανακοίνωσε ότι το ΔΣ κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 12/12/2025, ενέκρινε την ανανέωση με τους ίδιους όρους για περίοδο δέκα ετών, της υφιστάμενης δεκαετούς συμφωνίας παροχής υπηρεσιών.

Η Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο, ενέκρινε την ανανέωση με τους ίδιους όρους για περίοδο δέκα ετών, των υφιστάμενων δεκαετούς διάρκειας συμφωνιών Παροχής Υπηρεσιών και Δημιουργίας και Λειτουργίας Εργατικού Αποθέματος.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των δύο εταιρειών, η ανανέωση της συμφωνίας μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2035 πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας και με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα δεν συμμετείχαν στη σχετική αξιολόγηση και στην συνεδρία που ελήφθη η απόφαση ανανέωσης της εν λόγω συμφωνίας.