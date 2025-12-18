Lordos Hotels: Βελτιωμένα τα οικονομικά αποτελέσματα το 2025

Βελτίωση στα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025, αναμένει η Lordos Hotels.

Όπως ανακοινώθηκε στο χρηματιστήριο την Πέμπτη, τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος 2025 αναμένεται να είναι βελτιωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους.

Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας ανήλθε το 2024 στα €3,5 εκατ. το 2024 σε σύγκριση με €3,9 εκατ. το 2023.

Το εξάμηνο του 2025 τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε €605,8 χι. έναντι ζημιών €236,8 χιλ. πέρσι ενώ τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στις €438,3 χιλ. από €73,9 χιλ. πέρσι. Το άνοιγμα του Lordos Beach Hotel που ήταν κλειστό πέρσι για ανακαινίσεις έφερε άλμα 39% στον τζίρο της.

Τον Ιούνιο, η ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε την καταβολή μερίσματος €0,04 ανά μετοχή, ανακοινώνοντας επίσης τα νέα επιχειρηματικά της πλάνα.