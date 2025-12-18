Μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% για ανακατασκευή πρώτων κατοικιών πυρόπληκτων ζητεί το ΑΚΕΛ

Την εξεύρεση τρόπων ώστε να εφαρμοστεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% για την ανακατασκευή πρώτων κατοικιών που καταστράφηκαν λόγω των πυρκαγιών στην επαρχία Λεμεσού το καλοκαίρι, ζητεί με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

«Σας παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα ευαισθησία και άμεσα το ζήτημα ώστε να δοθεί στους πυρόπληκτους στήριξη για να μπορέσουν ν’ αποκαταστήσουν τις κατοικίες τους», αναφέρει ο κ. Στεφάνου στην επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις κατοικίες που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές τον Ιούλιο στην Επαρχία Λεμεσού, ο κ. Στεφάνου αναφέρει ότι «προκύπτει ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί πυρόπληκτους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα όσους δεν πρόκειται να λάβουν κρατική αποζημίωση».

«Οι πυρόπληκτοι θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ 19% για την αποκατάσταση της κύριας κατοικίας τους, διότι ο μειωμένος συντελεστής του 5% δεν την καλύπτει», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, «αυτό είναι εξαιρετικά άδικο αφού πρόκειται για κύρια κατοικία και πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να εξεύρει τρόπο ώστε και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία, να τύχει εφαρμογής ο μειωμένος συντελεστής του 5% για την ανακατασκευή κατοικιών που καταστράφηκαν λόγω των πυρκαγιών».

Πηγή: ΚΥΠΕ