Μηνιαία μείωση τιμών 31 κατηγοριών βασικών προϊόντων το Νοέμβριο

Μείωση, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, κατέγραψαν οι τιμές 31 κατηγοριών βασικών προϊόντων το Νοέμβριο του 2025, σε σύνολο 45 κατηγοριών, εκ των οποίων οι 17 κατηγορίες παρουσίασαν μείωση και έναντι του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Επιπλέον, συγκρατημένη αύξηση που ανήλθε σε ποσοστό 1% - 3%, κατέγραψαν το Νοέμβριο του 2025, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, οι τιμές 14 κατηγοριών βασικών προϊόντων.

Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία αναφέρει ότι η αξία ακριβότερου-φθηνότερου καλαθιού προϊόντων σε επτά μεγάλες υπεραγορές για προϊόντα που περιλαμβάνονται στη ψηφιακή πλατφόρμα «e-kalathi» κυμάνθηκε στα €129,11 για 249 κοινά προϊόντα στις 16 Δεκεμβρίου του 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων, αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν το Νοέμβριο του 2025, η ζάχαρη +3,5% (-2,6% έναντι Νοεμβρίου 2024), το φρέσκο κρέας κατά +3,3% (+2,0% έναντι Νοεμβρίου 2024), το πουργούρι κατά +1,4% (-1,4% έναντι Νοεμβρίου 2024), το χαρτί υγείας κατά +1,4% (-1,0% έναντι Νοεμβρίου 2024), ο κύλινδρος υγραερίου κατά +1,4% (+3,6% έναντι Νοεμβρίου 2024), τα κατεψυγμένα μπέργκερ κατά +1,3% (+22,0% έναντι Νοεμβρίου 2024) και οι ζωμοί κατά +1,0% (+3,7% έναντι Νοεμβρίου 2024)

Αντίθετα, μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 31 κατηγορίες με σημαντικότερες τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά -31,0% (-26,0% έναντι Νοεμβρίου 2024), τα κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή κατά -15,4% (+12,8% έναντι Νοεμβρίου 2024), τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά -14,0% (-1,7% έναντι Νοεμβρίου 2024), τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ και προψημένα κατά -10,0% (-14,8% έναντι Νοεμβρίου 2024), τα κατεψυγμένα ψάρια κατά -8,0% (+3,8% έναντι Νοεμβρίου 2024) και το λάδι κατά -4,7% (+1,0% έναντι Νοεμβρίου 2024).

Μείωση παρουσίασαν επίσης, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, το εμφιαλωμένο νερό κατά -3,7% (+2,2% έναντι Νοεμβρίου 2024), το γάλα εβαπορέ και ζαχαρούχο κατά -3,4% (-1,0% έναντι Νοεμβρίου 2024), τα δημητριακά προγεύματος κατά -3,2% (-3,8% έναντι Νοεμβρίου 2024), οι βρεφικές τροφές κατά -2,9% (+8,8% έναντι Νοεμβρίου 2024), τα ζυμαρικά κατά -2,1% (-3,0% έναντι Νοεμβρίου 2024), το αλεύρι κατά -2,0% (+1,0% έναντι Νοεμβρίου 2024) καιτο γιαούρτι κατά -1,7% (-2,0% έναντι Νοεμβρίου 2024).

Τιμές προϊόντων της πλατφόρμας «e-kalathi»

Επιπρόσθετα, σε σχέση με συγκρίσεις τιμών επτά μεγάλων υπεραγορών για προϊόντα που περιλαμβάνονται στη ψηφιακή πλατφόρμα «e-kalathi», η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή αναφέρει πως από τα στοιχεία αυτά φαίνεται η διακύμανση στον αριθμό των απόλυτα κοινών προϊόντων, τα οποία ανέρχονταν σε 228 στις 15/10/2025, σε 257 προϊόντα στις 19/11/2025 και 249 στις 16/12/2025, με συνεχή αύξηση στον αριθμό διαθέσιμων προϊόντων ανά υπεραγορά.

Σημειώνει ότι η κατάταξη ακριβότερης-φθηνότερης υπεραγοράς παραμένει η ίδια και στις τρεις περιόδους.

Προσθέτει ότι η διαφορά στην αξία ακριβότερου-φθηνότερου καλαθιού προϊόντων κυμάνθηκε στα €129,11 για 249 κοινά προϊόντα στις 16/12/2025, έναντι €153,68 για 257 κοινά προϊόντα στις 19/11/2025 και €147,05 για 228 κοινά προϊόντα στις 15/10/2025.

Η Υπηρεσία καλεί, για ακόμα μια φορά, όλους τους καταναλωτές να επισκεφθούν την πλατφόρμα www.e-kalathi.gov.cy και να αξιοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές, ώστε να επωφεληθούν από τα εργαλεία που αυτή παρέχει για πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές.

Τα Παρατηρητήρια Τιμών, όπως αναφέρει, «δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα».

Αναφέρει επίσης ότι κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν και παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ