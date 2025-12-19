«Πρασινίζουν» οι ισολογισμοί των κυπριακών τραπεζών- Τί δείχνουν νέα στοιχεία

Συνεχή βελτίωση καταγράφει η ποιότητα δανεισμού των κυπριακών τραπεζών, όπως δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority-EBA) την Τετάρτη.

Το ποσοστό των δανείων «σταδίου 2» (δάνεια με υψηλότερη πιθανότητα να «κοκκινίσουν») καταγράφει συνεχή βελτίωση ενώ αύξηση σημειώνεται στο ποσοστό των εξυπηρετούμενων δανείων. Παράλληλα, υποχώρηση καταγράφεται στο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αύξηση στο ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ.

Στο 5% έπεσαν τα δάνεια «σταδίου 2»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EBA, το ποσοστό των δανείων «σταδίου 2» στην Κύπρο υποχώρησε τέλος Σεπτεμβρίου 2025 στο 5% από 5,4% τέλος Ιουνίου 2025 και 7,2% τέλος Σεπτεμβρίου 2024.

Όπως διαφαίνεται, το μεγαλύτερο ποσοστό δανείων «σταδίου 2» έχει η Γερμανία φθάνοντας το 14,8% από 15,4% το προηγούμενο τρίμηνο, η Ουγγαρία με 12,9% από 13,9% και η Αυστρία στο 13,3%, χωρίς μεταβολή από το προηγούμενο.

Σε σχετικά υψηλά επίπεδα βρίσκονται τα δάνεια «σταδίου 2» και στη Ρουμανία (10,7%), Κροατία (10,4%), Πολωνία (10,3%) και Σλοβακία (10,1%).

Στην Ελλάδα το ποσοστό μειώθηκε στο 6,6% από 6,9% τέλος Ιουνίου 2025 και 8% τέλος Σεπτεμβρίου του 2024.

Στο σύνολο της ΕΕ, το ποσοστό των δανείων αυτής της κατηγορίας μειώθηκε οριακά στο 9,3% από 9,4% τέλη Ιουνίου 2025 και 9,6% που ήταν το Σεπτέμβριο του 2024.

Στο 93% τα εξυπηρετούμενα δάνεια

Όσον αφορά το ποσοστό των δανείων που βρίσκονται στο «Στάδιο 1» (εξυπηρετούμενα δάνεια) στην Κύπρο, ανέρχονται σε 93% από 91% τέλος Ιουνίου 2025 και 88,1% τέλος Σεπτεμβρίου του 2024. Το ποσοστό των εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο είναι πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ που είναι 88,5%.

Ποσοστό ΜΕΔ

Σε σχέση με το συνολικό ποσοστό ΜΕΔ στην Κύπρο, μειώθηκε στο 0,9% τέλος Σεπτεμβρίου 2025 από 1,8% που ήταν τέλος Ιουνίου 2025. Πέρσι ήταν 2,2%. Στην ΕΕ, το ποσοστό των ΜΕΔ είναι 1,8% όσο ήταν και τον Ιούνιο του 2025. Πέρσι ήταν 1,9%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ΜΕΔ έχουν η Πολωνία (3,7%), η Ρουμανία (3,4%), η Ελλάδα (2,7%), η Ουγγαρία (2,6%) και η Ισπανία (2,5%).

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ στην Κύπρο αυξήθηκε στο 51,9% από 40,4% το προηγούμενο τρίμηνο ενώ πέρσι ήταν 36%. Στην ΕΕ, το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ είναι 41,9% από 41,7% που ήταν τόσο τέλη Ιουνίου του 2025, όσο και τέλη Σεπτεμβρίου του 2024.

ΜΕΔ ανά τομέα

Όσον αφορά τα ΜΕΔ ανά τομέα, τα στοιχεία δείχνουν μεγάλη βελτίωση στον τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας. Το ποσοστό στην Κύπρο είναι 3,2% από 3,9% τόσο το προηγούμενο τρίμηνο όσο και το αντίστοιχο περσινό. Στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 2,5%.

Στις κατασκευές το ποσοστό των ΜΕΔ παρέμεινε στο 5,9% όσο και το προηγούμενο τρίμηνο. Πέρσι ήταν χαμηλότερο και βρισκόταν στο 4,7%.