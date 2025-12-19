Έτος ισχυρής ανάπτυξης το 2025 για Mall of Cyprus, Mall of Engomi

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύμφωνα με ανακοινώσεις των εταιρειών στο χρηματιστήριο για τα επιχειρηματικά τους πλάνα.

Έτος στρατηγικής ανάπτυξης και βελτίωσης ήταν το 2025 για τα εμπορικά κέντρα Mall of Cyprus και Mall of Engomi, σύμφωνα με ανακοινώσεις των εταιρειών στο χρηματιστήριο για τα επιχειρηματικά τους πλάνα.

Όπως αναφέρεται, το έτος 2025 ήταν ένα έτος συνεχούς προόδου και στρατηγικής βελτίωσης για το The Mall of Cyprus . Με το εμπορικό κέντρο πλήρως εκμισθωμένο, η εστίαση  επικεντρώθηκε στην αναβάθμιση και ανανέωση της προσφοράς λιανικιών υπηρεσιών μέσω μιας σειράς ανακαινίσεων των ενοικιαστών και την εισαγωγή νέων εννοιών που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της διαφοροποίησής του από τον ανταγωνισμό. Αυτές οι πρωτοβουλίες, σημειώνεται, βελτίωσαν την εμπειρία των πελατών και ενίσχυσαν τη θέση του εμπορικού κέντρου ως κορυφαίου προορισμού λιανικής στην Κύπρο.

«Παραμένοντας προσηλωμένοι στην καινοτομία, τη συνάφεια και ένα συναρπαστικό μείγμα ενοικιαστών, το εμπορικό κέντρο συνέχισε να προσφέρει ισχυρά αποτελέσματα και να διατηρεί τη θέση του ως ο κορυφαίος προορισμός αγορών της χώρας», τονίζεται.

Mall of Engomi

Όσον αφορά το Mall of Engomi, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2025, η ισχυρή αναπτυξιακή του πορεία του συνεχίστηκε, σηματοδοτώντας ένα ακόμη έτος ρεκόρ στην απόδοσή του.

«Με το εμπορικό κέντρο να έχει καθιερωθεί ως πλήρως ενοικιασμένο και ώριμο περιουσιακό στοιχείο, η ισχυρή δυναμική που δημιουργήθηκε το 2024 όχι μόνο διατηρήθηκε αλλά επιταχύνθηκε περαιτέρω», τονίζεται.

Οι βασικοί πάροχοι του εμπορικού κέντρου - Superhome Center, Sklavenitis Hypermarket και KIABI - παρείχαν πολύ ισχυρά αποτελέσματα.

Επιπλέον, το Food Court σημείωσε μία από τις καλύτερες χρονιές του μέχρι σήμερα, επωφελούμενο από την αυξημένη επισκεψιμότητα. Αυτή η συνεχιζόμενη ανοδική τάση, επισημαίνεται, υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της εταιρείας και ενισχύει περαιτέρω τη θέση του εμπορικού κέντρου ως βασικού προορισμού αγορών.

