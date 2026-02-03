Θλίψη στο ΑΚΕΛ: Απεβίωσε το ιστορικό στέλεχος της κυπριακής Αριστεράς, Δώνης Χριστοφίνης

Με βαθιά θλίψη το ΑΚΕΛ με ανακοίνωση που εξέδωσε, αποχαιρετά τον Δώνη Χριστοφίνη, έναν από τους πλέον εμβληματικούς και ιστορικούς ηγέτες της κυπριακής Αριστεράς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών και αγώνων.

Ο Δώνης Χριστοφίνης, γεννήθηκε στον Αμίαντο το 1928 και αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην υπόθεση της Αριστεράς, του λαϊκού κινήματος και της ειρήνης. Εργάστηκε ως δάσκαλος, σπούδασε στο Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου και στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών της Μόσχας, ενώ από νεαρή ηλικία εντάχθηκε δυναμικά στο φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα.

Υπήρξε στέλεχος της Γραμματείας της Διεθνούς Ένωσης Φοιτητών και για μία δεκαετία διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη νεολαία της Κύπρου. Εντάχθηκε στο ΑΚΕΛ το 1946 και υπηρέτησε για δεκαετίες την ανώτατη ηγεσία του κόμματος, ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Γραμματείας, ενώ διετέλεσε και Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου.

Ιδιαίτερη θέση στη διαδρομή του κατέχει η διεθνής και διεθνιστική δράση του. Για είκοσι χρόνια ήταν επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΑΚΕΛ, συνδέοντας το κόμμα με κομμουνιστικά και αριστερά κόμματα, προοδευτικά και εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει το ΑΚΕΛ, συναντήθηκε με κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστορίας, όπως ο Τσε Γκεβάρα, ο Φιντέλ Κάστρο, ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο Γιασέρ Αραφάτ, ο Νέλσον Μαντέλα και η Πασιονάρια.

Παράλληλα, πρωτοστάτησε στο κυπριακό και διεθνές κίνημα ειρήνης, υπηρετώντας ως Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης και διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στην Επιτροπή Αλληλεγγύης, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης και στην Οργάνωση Αφροασιατικής Αλληλεγγύης (AAPSO). Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του στην οργάνωση της διεθνούς συμπαράστασης προς τον κυπριακό λαό, μέσα από τη Διεθνή Επιτροπή Αλληλεγγύης προς την Κύπρο.

Σε όλη του τη διαδρομή, αναφέρει ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, διακρίθηκε για τη βαθιά πίστη του στον μαρξισμό-λενινισμό, στον σοσιαλισμό, στον διεθνισμό και στην ειρήνη. Με πνευματική καλλιέργεια, διαλεκτική σκέψη, σεμνότητα και μειλίχιο χαρακτήρα, κατέκτησε τον σεβασμό και την καθολική εκτίμηση φίλων και αντιπάλων, ως μια εμβληματική μορφή της κυπριακής Αριστεράς.

Το ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.