Εγκρίθηκε από τη Βουλή η φορολογική μεταρρύθμιση - Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, όπως και αναμενόνταν, η φορολογική μεταρρύθμιση. Μαζί με την έγκριση των πέντε νομοσχεδίων ψηφίστηκαν και οι δύο προτάσεις νόμου για την κατάργηση των χαρτοσήμων.

Στον πυρήνα της μεταρρύθμισης περιλαμβάνονται εκτεταμένες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων από την 1η Ιανουαρίου 2026, με αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα €22.000, αναθεώρηση και διεύρυνση των φορολογικών κλιμάκων, καθώς και σειρά νέων φορολογικών εκπτώσεων για οικογένειες, στεγαστικές δαπάνες, ενοίκια, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξάνεται στο 15%.

Η Βουλή ενέκρινε επίσης σημαντικές αλλαγές στην έκτακτη εισφορά για την άμυνα, με κατάργηση της εισφοράς στη λογιζόμενη διανομή μερίσματος για κέρδη μετά το 2026, μείωση του συντελεστή στο 5% για την πραγματική διανομή μερίσματος, κατάργηση της εισφοράς στα ενοίκια και εισαγωγή αντικαταχρηστικών μέτρων για συγκεκαλυμμένες διανομές. Ρυθμίσεις ψηφίστηκαν και για τον τρόπο φορολόγησης τόκων, μερισμάτων και εισοδημάτων μη κατοίκων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης φόρων. Μεταξύ άλλων, καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή φορολογικής δήλωσης από τη συντριπτική πλειονότητα φυσικών και νομικών προσώπων, επεκτείνονται οι περίοδοι τήρησης στοιχείων, ενισχύονται οι ελεγκτικές και εισπρακτικές εξουσίες του Τμήματος Φορολογίας και θεσπίζονται νέοι μηχανισμοί δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και μετοχών για μεγάλες φορολογικές οφειλές, με ασφαλιστικές δικλείδες.

Το ΚΕΒΕ κάνει λόγο για μια μεταρρύθμιση-ορόσημο που εκσυγχρονίζει το φορολογικό σύστημα και το ευθυγραμμίζει με τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας.

"Η φορολογική μεταρρύθμιση αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, ενισχύοντας τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και τη διεθνή της ελκυστικότητα ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού. Το ΚΕΒΕ εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενσωμάτωση βασικών, διαχρονικών εισηγήσεων του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίες διαμορφώνουν ένα πιο λειτουργικό και αναπτυξιακό φορολογικό πλαίσιο".

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ