Σε ισχύ από αύριο το διάταγμα για τον νέο Εθνικό Κατώτατο Μισθό

Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας το νέο διάταγμα για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό.

Όπως αναφέρεται, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε εργοδοτούμενο στη Δημοκρατία καθορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 σε χίλια ογδόντα οκτώ (1.088) ευρώ για πλήρη απασχόληση.

Νοείται ότι, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός που δύναται να καταβάλλεται σε εργοδοτούμενους, που είτε πριν την 1η Ιανουαρίου 2026 είτε μετά την 1η Ιανουαρίου 2026 δεν έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, από την 1η Ιανουαρίου 2026 καθορίζεται σε εννιακόσια εβδομήντα εννέα (979) ευρώ για πλήρη απασχόληση, μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών συνεχούς απασχόλησης.

Νοείται περαιτέρω ότι, το ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων σε κάθε οικονομική δραστηριότητα είναι αυτό που ίσχυε κατά την έκδοση του παρόντος Διατάγματος, με βάση Νομοθεσία, Διάταγμα, σύμβαση, έθιμο ή πρακτική.

Νοείται ακόμη ότι, στην περίπτωση εργαζομένων με μερική απασχόληση ο κατώτατος μηνιαίος μισθός προσαρμόζεται αναλόγως των ωρών εργασίας σε σχέση με το πλήρες ωράριο που αναφέρεται πιο πάνω.».

Το περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2023 καταργείται.

Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.