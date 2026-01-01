Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κυπριακή Οικονομία: Τι μας περιμένει το 2026

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν ότι η κυπριακή οικονομία θα παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά το 2026, με ρυθμό από 2,6% και 3,5%. Τα δημόσια οικονομικά θα παραμείνουν ισχυρά, η ανεργία και ο πληθωρισμός θα παραμείνουν ελεγχόμενοι

Η κυπριακή οικονομία εισέρχεται στο 2026 με ρυθμό ανάπτυξης που ξεπέρασε τις προσδοκίες τη χρονιά που έφυγε και με τους κύριους διεθνείς και εγχώριους οικονομικούς οργανισμούς και φορείς να βλέπουν τις προοπτικές της νέας χρονιάς με μείγμα αισιοδοξίας και ρεαλισμού. Η κοινή συνισταμένη των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας και του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και ταυτοχρόνως θα παραμένει εκτεθειμένη στις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Σημείο σύγκλισης αποτελεί η εκτίμηση ότ...

