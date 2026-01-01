Κυπριακή Οικονομία: Τι μας περιμένει το 2026

Η κυπριακή οικονομία εισέρχεται στο 2026 με ρυθμό ανάπτυξης που ξεπέρασε τις προσδοκίες τη χρονιά που έφυγε και με τους κύριους διεθνείς και εγχώριους οικονομικούς οργανισμούς και φορείς να βλέπουν τις προοπτικές της νέας χρονιάς με μείγμα αισιοδοξίας και ρεαλισμού. Η κοινή συνισταμένη των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας και του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και ταυτοχρόνως θα παραμένει εκτεθειμένη στις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Σημείο σύγκλισης αποτελεί η εκτίμηση ότ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!