Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Τα μερίδια αγοράς των χρηματιστηριακών γραφείων το 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Cisco είχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (% με πακέτα) το οποίο ανήλθε στο 30,43%

Στα €341 εκατ. ανήλθε η συνολική αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών στο ΧΑΚ το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το ΧΑΚ.

Τις συναλλαγές διαχειρίστηκαν 17 χρηματιστηριακά γραφεία-μέλη του ΧΑΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Cisco είχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (% με πακέτα) το οποίο ανήλθε στο 30,43%.

Στη δεύτερη θέση είναι η Mega Equity με ποσοστό 23,89% και στην τρίτη η Atlantic Securities με μερίδιο αγοράς 16,78%.

Ακολουθούν η Argus Stockbrokers (10,8%) και η Prochoice Χρηματιστηριακή (4,17%).

 

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα