Τα μερίδια αγοράς των χρηματιστηριακών γραφείων το 2025

Στα €341 εκατ. ανήλθε η συνολική αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών στο ΧΑΚ το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το ΧΑΚ.

Τις συναλλαγές διαχειρίστηκαν 17 χρηματιστηριακά γραφεία-μέλη του ΧΑΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Cisco είχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (% με πακέτα) το οποίο ανήλθε στο 30,43%.

Στη δεύτερη θέση είναι η Mega Equity με ποσοστό 23,89% και στην τρίτη η Atlantic Securities με μερίδιο αγοράς 16,78%.

Ακολουθούν η Argus Stockbrokers (10,8%) και η Prochoice Χρηματιστηριακή (4,17%).