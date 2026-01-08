Από 1η Απριλίου η τηλεργασία στο Δημόσιο- 20 ημέρες φέτος, 50 από το 2027

Από την 1η Απριλίου ξεκινά η τηλεργασία στο Δημόσιο αντί από την 1η Φεβρουαρίου, όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός, με βάση απόφαση που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε πρώτη φάση ο αριθμός των ημερών τηλεργασίας που αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι 20 ημέρες ετησίως για το 2026 και από τον επόμενο χρόνο θα αυξηθούν στις 50.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 και 97.6», ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ Στράτης Ματθαίου ανέφερε ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, με κάθε υπάλληλο να έχει δικαίωμα εξ αποστάσεως εργασίας για 20 ημέρες, σημειώνοντας ότι είναι πολύ λίγες οι ημέρες για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

«Είναι θετικό ότι ξεκινά έστω και με αυτόν τον αριθμό, όμως θεωρώ ότι εάν ήταν πιο πολλές οι ημέρες θα μπορούσαμε να βγάζαμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα για τα οφέλη και τις όποιες δυσκολίες», επεσήμανε. «Ξεκινάμε, είναι μια πρόκληση», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας τις κατά καιρούς αναφορές του ότι η τηλεργασία δεν σημαίνει ότι μένουμε σπίτι και κάνουμε και κάποιες δουλειές, τονίζοντας ότι η τηλεργασία είναι εργασία.

Δίνοντας μήνυμα προς τους δημοσίους υπαλλήλους, σημείωσε ότι «πρέπει να υπερβαίνουμε εαυτόν, να αποδίδουμε να είμαστε αποτελεσματικοί γιατί πρέπει να πετύχει η τηλεργασία. Η τηλεργασία είναι βήμα προς τα εμπρός, πρόσθεσε, περιλαμβάνεται στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας, είναι κάτι που γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. «Έχουμε καθυστερήσει ήδη», επεσήμανε.

Αναφορικά με τον καθορισμό των ημερών τηλεργασίας για τους εργαζομένους, σημείωσε ότι εναπόκειται στον προϊστάμενο της κάθε υπηρεσίας να τις καθορίσει ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας. «Δεν είναι για όλους τους υπαλλήλους, είναι γι’ αυτούς που μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία», εξήγησε.

Παράλληλα, ο κ. Ματθαίου επεσήμανε και τον εθελοντικό χαρακτήρα της τηλεργασίας.

Μιλώντας στον «Π» και κληθείς να απαντήσει με πόσες μέρες τηλεργασίας θα ήταν ικανοποιημένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, απάντησε: «50, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, επισημαίνοντας ωστόσο ότι με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι 50 ημέρες τηλεργασίας θα ισχύουν από τον επόμενο χρόνο».

Η ψήφιση της τηλεργασίας στο Δημόσιο έχει περιληφθεί στα ορόσημα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ευέλικτες μορφές απασχόλησης

Παράλληλα με την τηλεργασία, σε εφαρμογή τίθενται από την 1η Απριλίου και οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) Κανονισμούς του 2025 εισάγεται ρύθμιση για την εφαρμογή μειωμένης απασχόλησης μέχρι 2 ώρες το μέγιστο ανά εργάσιμη μέρα, με ανάλογη μείωση απολαβών. Αυτό αφορά όσους υπαλλήλους καλύπτονται από τον περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμο, δηλαδή υπαλλήλους που είναι γονείς παιδιών μέχρι 15 ετών και φροντιστές, δηλαδή εργαζόμενους που παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο, το οποίο έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, καθώς και υπαλλήλους με αναπηρία ή που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μετά από προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, με το οποίο θα τεκμηριώνεται ότι δεν είναι σε θέση να εργάζονται σε πλήρη απασχόληση.

Προνοείται ακόμη η επέκταση του ευέλικτου ωραρίου εργασίας από μιάμιση (1½) ώρα που είναι σήμερα σε δύο ώρες και η διαμόρφωση του ωραρίου σε 7:00 π.μ./9:00 π.μ. – 2:30 μ.μ./4:30μ.μ., με περίληψη ειδικών ρυθμίσεων για τους υπαλλήλους της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου ισχύει και απογευματινή εργασία.