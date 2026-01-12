Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών

Την έναρξη της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών για το έτος 2026, ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Η έρευνα, η οποία διενεργείται πάνω σε ετήσια βάση από το 2005, διεξάγεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον οποίο όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν.

Σκοπός της έρευνας είναι η συγκέντρωση διαχρονικών στοιχείων από νοικοκυριά με στόχο τη μελέτη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών σε σχέση κυρίως με το εισόδημά τους.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα χρησιμοποιούνται στον καταρτισμό διαφόρων κοινωνικό-οικονομικών δεικτών, όπως ο καθορισμός του ‘Χρηματικού Ορίου Κινδύνου Φτώχιας’, των ‘Εισοδηματικών Τάξεων’, οι δείκτες ‘Κινδύνου Φτώχιας και Κοινωνικού Αποκλεισμού’ και ‘Σοβαρής Υλικής και Κοινωνικής Στέρησης’.

Επιπρόσθετα, οι δείκτες και τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας υποβοηθούν στον σχεδιασμό και προγραμματισμό της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Η έρευνα διεξάγεται σε δειγματοληπτική βάση και θα καλύψει 5.000 νοικοκυριά στις αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου.

Η ενημέρωση των νοικοκυριών και η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των μηνών Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2026. Για τον σκοπό αυτό, εκπαιδευμένοι απογραφείς οι οποίοι θα φέρουν ειδική ταυτότητα της Στατιστικής Υπηρεσίας, θα επικοινωνήσουν μαζί με τα νοικοκυριά του δείγματος με προσωπική επίσκεψη ή τηλεφωνικώς (από σταθερό ή κινητό) για σχετική ενημέρωση και διευθέτηση ραντεβού για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.