Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Πώς τοποθετείται η Ελληνική Κυβέρνηση για το VideoGate: Περίεργη η χρονική συγκυρία των βίντεο στην Κύπρο, είπε ο Παύλος Μαρινάκης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη προβεί στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.

Περίεργη χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία δημοσίευσης των βίντεο στην Κύπρο, ο Έλληνας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη προβεί στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και αναμένονται τα σχετικά πορίσματα.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η χρονική συγκυρία ταυτίζεται περιέργως με την Κυπριακή Προεδρία. Σε κάθε περίπτωση οι υβριδικές απειλές συνιστούν απειλή για τις δημοκρατίες».

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

Διαβάστε επίσης

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑVIDEOGATE

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα