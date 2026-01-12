Όχι σε κατάληψη από ΗΠΑ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες λέει η Γροιλανδία

Η Κυβέρνηση της Γροιλανδίας ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι δεν μπορεί να δεχτεί την κατάληψη της από τις ΗΠΑ υπό «οποιεσδήποτε συνθήκες».

Η τοποθέτηση έρχεται μετά την δήλωση Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το έδαφος «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να θέσει το νησί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η αυτόνομη περιοχή της Δανίας είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν για άλλη μια φορά την επιθυμία τους να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Αυτό είναι κάτι που ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γροιλανδία δεν μπορεί να δεχτεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», ανέφερε η Κυβέρνηση της Γροιλανδίας σε ανακοίνωσή της.

Την Κυριακή, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν καταλάβουν τη Γροιλανδία, «θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα, και δεν θα αφήσω να συμβεί αυτό».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτός στο να κάνει μια συμφωνία με το νησί, «αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα έχουμε τη Γροιλανδία».

Εξάλλου την περασμένη εβδομάδα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσαν κοινή δήλωση με τη Δανία για να δείξουν την υποστήριξή τους στην Κοπεγχάγη και τη Γροιλανδία.

«Με βάση την πολύ θετική δήλωση των έξι κρατών μελών του ΝΑΤΟ σχετικά με τη Γροιλανδία, η Κυβέρνηση της Γροιλανδίας θα εντείνει τις προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η άμυνά της θα πραγματοποιείται εντός του ΝΑΤΟ», αναφέρει η δήλωση της Γροιλανδίας.

«Η Γροιλανδία θα αποτελεί πάντα μέρος της δυτικής αμυντικής συμμαχίας», πρόσθεσε η Κυβέρνηση.

Η Δανία και άλλοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εξέφρασαν έκπληξη για τις απειλές του Τραμπ για το στρατηγικό νησί, το οποίο φιλοξενεί αμερικανική στρατιωτική βάση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Γροιλανδία ήταν αποικία της Δανίας μέχρι το 1953. Απέκτησε αυτοδιοίκηση 26 χρόνια αργότερα και σκέφτεται να ''χαλαρώσει'' τους δεσμούς της με τη Δανία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο λαός της Γροιλανδίας αντιτίθεται σθεναρά σε μια κατάληψη από τις ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ