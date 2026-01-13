Οι μισθοί των δημοσίων το 2026, πόσα παίρνουν ανά ώρα και ανά κλίμακα

Την μισθοδοσία των δημόσιων θέσεων για όλες τις κλίμακες για την περίοδο 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2026 δημοσιοποίησε το τμήμα δημόσιας διοίκησης και προσωπικού.

Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων ξεκινούν από €9,48 την ώρα για τις πιο χαμηλές κλίμακες ενώ για τις υψηλόβαθμες θέσεις φθάνουν τα €46,12.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην κλίμακα Α1 οι ετήσιες απολαβές είναι €15,1 χιλ. για την κατώτερη βαθμίδα και €17,2 χιλ. για την ανώτατη βαθμίδα με τη μέση ωριαία αμοιβή να ανέρχεται στα €9,48.

Ο μηνιαίος μισθός για την αρχική βαθμίδα της Α1 ανέρχεται σε €1322 και φθάνει τα €1644 στην τελευταία βαθμίδα.

Στην αρχική κλίμακα Α8 οι ετήσιες απολαβές είναι €24,5 χιλ. για την κατώτερη βαθμίδα με μέση ωριαία αμοιβή €18,17 και φθάνουν τις €45,8 χιλ. για την ανώτατη βαθμίδα με τη μέση ωριαία αμοιβή να ανέρχεται στα €18,87.

Ο μηνιαίος μισθός για την αρχική βαθμίδα της Α8 ανέρχεται σε €2101 και φθάνει τα €3818 στην τελευταία βαθμίδα.

Σημειώνεται ότι η μείωση των κλιμάκων εισδοχής εφαρμόζεται για νεοεισερχόμενους που προσλήφθηκαν μετά την 01.01.2012 σε θέσεις στον εισαγωγικό βαθμό δομής θέσεων. Δεν ισχύει για θέσεις προαγωγής

Για τη ψηλότερη κλίμακα Α16 οι μισθοί φθάνουν τις €71 χιλ. για την κατώτερη βαθμίδα και τις €99,2 χιλ. για την ανώτερη βαθμίδα με τη μέση ωριαία αμοιβή να φθάνει τα €46,12. Ο μηνιαίος μισθός για την αρχική βαθμίδα της Α16 ανέρχεται σε €6768 και φθάνει τα €8266 στην τελευταία βαθμίδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, γενικές αυξήσεις, τιμαριθμικές αυξήσεις και ετήσια προσαύξηση.

Στο 11,8% του ΑΕΠ οι μισθοί

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου οικονομικών, η αύξηση στις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων για το 2025 υπολογίζεται στο 6,9% το 2025, φτάνοντας στα €4,1 δισ. από €3,9 δισ. το 2024.

Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος (ΣΔΠ) 2026 που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2025, η αύξηση προκύπτει λόγω της πρόβλεψης για την ΑΤΑ (+1,87 ποσοστιαίες μονάδες), της αύξησης των μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων με σύμβαση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) (+1,1 ποσοστιαία μονάδα), της πρόβλεψης για προσαυξήσεις (+1 ποσοστιαία μονάδα), της αναμενόμενης αυξημένης δαπάνης για φιλοδωρήματα (+0,8 ποσοστιαίες μονάδες), καθώς και της πρόβλεψης για γενική αύξηση 1,5% από τον Οκτώβριο του 2024 (+0,4 ποσοστιαίες μονάδες).

Το 2026, οι δαπάνες για απολαβές εργαζομένων προβλέπεται να αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό 4% και να φτάσουν τα €4,3 δισ., λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόβλεψη για την ΑΤΑ θα παραμείνει αμετάβλητη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δεδομένου του εκτιμώμενου μέσου όρου πληθωρισμού κατά το 2025 στο μηδέν, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η επίδραση βάσης από τη γενική αύξηση από την 1η Οκτωβρίου 2024, δεν θα έχει πλέον αντίκτυπο στην ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας δαπανών.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι απολαβές εργαζομένων υπολογίζονται στο 11,8% το 2025 από 11,6% το 2024 και 11,7% το 2026.

Αναθεώρηση ωρομίσθιων και επιδομάτων εργασίας ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δημοσιοποίησε επίσης εγκύκλιο για την αναθεώρηση ωρομίσθιων και επιδομάτων εργασίας του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού από 1/1/2026 λόγω της ΑΤΑ.