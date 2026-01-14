ΕΤΥΚ για deal Alpha Bank με Universal, Altius: Προτεραιότητα η διασφάλιση θέσεων εργασίας

Σταθερή προτεραιότητα της ΕΤΥΚ είναι η προστασία των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των μελών της, αναφέρει σε εγκύκλιό της η συντεχνία αναφορικά με τη στρατηγική συμφωνία της Alpha Bank με τις ασφαλιστικές εταιρείες Universal Life και Altius.

«Η οργάνωσή μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν την εξαγορά της Universal Life Insurance Public Co Ltd και της Altius Insurance Ltd, από την Alpha Bank», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης, είναι αναμενόμενο να προκύψουν οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές, γεγονός που εύλογα δημιουργεί αισθήματα ανησυχίας και ανασφάλειας στο προσωπικό των επηρεαζόμενων εταιρειών».

«Πρωταρχικό μέλημα της Οργάνωσής μας σε τέτοιες περιπτώσεις (θέσεις αρχής) είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των μελών μας», τονίζει.

Προσθέτει ότι άμεσα, η οργάνωση, ως ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος του προσωπικού, επικοινώνησε με τη διοίκηση της Alpha Bank, από την οποία ζήτησε να γίνουν σεβαστές οι διαχρονικές θέσεις αρχής της ΕΤΥΚ.

«Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα υπογράφηκε η συμφωνία για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ ΕΤΥΚ και ΚΕΣΤ (2023–2027), η οποία καλύπτει και την Alpha Bank, με τη Διοίκηση της οποίας η Οργάνωσή μας διατηρεί άριστες σχέσεις», σημειώνει.

«Επίσης, πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η εξαγορά της AstroBank από την Alpha Bank, με τα μέλη της Οργάνωσής μας και στις δύο Τράπεζες να τυγχάνουν της αποτελεσματικής προστασίας της ΕΤΥΚ και με τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά τους να γίνονται απολύτως σεβαστά από τη Διοίκηση της Alpha Bank».

Παράλληλα επισημαίνει ότι σε περιόδους μεταβολών και ανακατατάξεων, η ενότητα όλων των εργαζομένων, κάτω από τη συνδικαλιστική ομπρέλα της ΕΤΥΚ, αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη και την πιο ουσιαστική εγγύηση για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων».

Η Οργάνωση θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επαφή με τη Διοίκηση της Τράπεζας και να παρακολουθεί υπεύθυνα και διαρκώς την εξέλιξη της όλης διαδικασίας, με στόχο την ομαλή μετάβαση στο νέο σχήμα.