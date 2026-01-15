Μαθητές: Πόσες ώρες διδάσκονται για προσωπικό προϋπολογισμό, αποταμίευση, δανεισμό

Στο διδακτικό πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορά την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, αναφέρεται η Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Απαντώντας σε ερώτηση της βουλεύτριας Σάβιας Ορφανίδου, σχετικά με πώς έχει διαμορφωθεί το διδακτικό πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτως ώστε να υλοποιηθεί η σύσταση της Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει ότι, στο παρόν στάδιο δεν έχει ενταχθεί υποχρεωτικό μάθημα χρηματοοικονομικής παιδείας στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Ως ενδιάμεση λύση, με έναρξη την προηγούμενη σχολική χρονιά 2024-2025, εξηγεί, υλοποιείται παρεμβατικό πρόγραμμα χρηματοοικονομικής παιδείας και αλφαβητισμού (ΧΠΑ) στον γυμνασιακό κύκλο, παγκύπρια.

«Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των νέων με χρηματοοικονομικές δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα προσωπικά χρηματοοικονομικά τους με σκοπό τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής τους ευημερίας. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος ΧΠΑ αφορούν στον προσωπικό προϋπολογισμό, στην αποταμίευση και στον δανεισμό», αναφέρει η υπουργός.

Αριθμός ωρών για χρηματοοικονομική παιδεία

Σε ό,τι αφορά στον αριθμό ωρών που έχουν αφιερωθεί στο πιο πάνω μάθημα σε ετήσια βάση σημειώνεται ότι κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025, το πρόγραμμα ΧΠΑ εφαρμόστηκε στη Γ΄ τάξη των δημοσίων Γυμνασίων. Οι τρεις θεματικές ενότητες του προγράμματος ΧΠΑ έχουν διδαχτεί σε έξι διδακτικές περιόδους, σε δύο χρονικές περιόδους-τρεις διδακτικές περιόδους το Α΄ τετράμηνο και τρεις διδακτικές περιόδους το Β΄ τετράμηνο.

Τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026, το πρόγραμμα ΧΠΑ υλοποιείται με τον ίδιο τρόπο στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου όπως και κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και παράλληλα επεκτείνεται στις τάξεις της Α΄ και της Β΄ Γυμνασίου.

Συγκεκριμένα, κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026, σημειώνει η υπουργός, εφαρμόζεται πρόγραμμα εργαστηρίων ως εξής:

-Στην Α΄ Γυμνασίου: 3 διδακτικών περιόδων για κάθε τμήμα κατά το Β΄ τετράμηνο

-Στη Β΄ Γυμνασίου: 3 διδακτικών περιόδων για κάθε τμήμα κατά το Α΄ τετράμηνο

- Στη Γ΄ Γυμνασίου: 6 διδακτικών περιόδων για κάθε τμήμα, δηλαδή 3 διδακτικών περιόδων κατά το Α΄ τετράμηνο και 3 διδακτικών περιόδων κατά το Β΄ τετράμηνο.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Στρατηγική για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας, έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2022

Παραμύθι στο δημοτικό

Υπενθυμίζεται ότι με τη νέα σχολικά χρονιά 2025-2026, η Χρηματοοικονομική Παιδεία ξεκίνησε και από την Στ’ Δημοτικού, μέσα από παραμύθι «70 Τοκό και Μια Τρύπα στο Παπούτσι».

Ο καθηγητής χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ανδρέας Μιλιδώνης, που παρείχε επιστημονική καθοδήγηση, παροχή εκπαιδευτικού υλικού και εποπτεία στον τομέα του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας σημείωσε ότι «το παραμύθι θα εισαγάγει τα παιδιά σε βασικές έννοιες της προσωπικής χρηματοοικονομικής, όπως τα έσοδα, τα έξοδα, ο προϋπολογισμός, η αποταμίευση για το μέλλον, η αποταμίευση για έκτακτες ανάγκες (το λεγόμενο «μαξιλαράκι ασφαλείας»), ο δανεισμός και η αποπληρωμή των δανείων.

Δράσεις για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στα σχολεία με επιτόπου επισκέψεις, υλοποιεί συστηματικά και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στόχος η χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των πολιτών

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, χαιρέτισε τον Σεπτέμβριο την εισαγωγή θεμάτων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Στ’ τάξη Δημοτικού, καθώς και την επέκταση του προγράμματος Χρηματοοικονομικής Παιδείας και Αλφαβητισμού σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Διαβεβαίωσε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μαζί με τους κύριους εταίρους της, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου παραμένουν δεσμευμένοι στην προώθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής, με στόχο την χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των πολιτών.

Το 39% μένει χωρίς χρήματα μια φορά τον χρόνο

Σύμφωνα με τα ευρήματα Παγκύπριας Έρευνας Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το 39% δήλωσε ότι τουλάχιστον μία φορά τους τελευταίους 12 μήνες δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδά του με το εισόδημά του. Σύμφωνα με την έρευνα, ο μέσος όρος χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Κύπρο ανέρχεται στο 56% με πάρα πολύ υψηλό ποσοστό σωστών απαντήσεων σε ερωτήσεις για τους τόκους δανείων (91%) και τους κινδύνους απόδοσης (89%).