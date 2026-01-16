Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στα 19 εκατ. ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα το 2025

Στα 18,6 εκατ. ανήλθε ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα της Κύπρου το 2025, καταγράφοντας αύξηση 4%, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat.

Η πλειοψηφία των διανυκτερεύσεων αφορούσε ξένους επισκέπτες (17,3 εκατ.) ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ντόπιων ήταν 1,4 εκατ.

Στην ΕΕ, το 2025, ο εκτιμώμενος αριθμός διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην ΕΕ έφτασε τα 3,08 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας τον αριθμό των διανυκτερεύσεων του προηγούμενου έτους κατά 61,5 εκατομμύρια ή 2%.

Η αύξηση των διανυκτερεύσεων στον τουρισμό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των διανυκτερεύσεων των διεθνών επισκεπτών (+46,1 εκατομμύρια), ενώ οι διανυκτερεύσεις των εγχώριων επισκεπτών σημείωσαν αύξηση με βραδύτερο ρυθμό (+15,4 εκατομμύρια). Συνολικά, οι διανυκτερεύσεις στον τουρισμό στην ΕΕ ήταν αρκετά ισορροπημένες μεταξύ διεθνών (49%) και εγχώριων επισκεπτών (51%).

Όσον αφορά τον τύπο καταλύματος, τα ξενοδοχεία και τα παρόμοια καταλύματα κατέγραψαν 1,9 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις (63% του συνόλου), ακολουθούμενα από τις εξοχικές κατοικίες και άλλα καταλύματα βραχείας διαμονής με 743 εκατομμύρια (24%) και τα κάμπινγκ με 413 εκατομμύρια (13%).

Αύξηση του τουρισμού στις περισσότερες χώρες της ΕΕ

Σε σύγκριση με το 2024, το 2025 ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα αυξήθηκε σε σχεδόν όλες τις χώρες της ΕΕ. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Μάλτα (+10%), την Πολωνία (+7%) και τη Λετονία (+6,2%). Μικρές μειώσεις καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-1,4%) και την Ιρλανδία (-1,8%).

