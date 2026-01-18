Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Εφαρμογή τηλεργασίας: Τι διαπιστώνουν οι οργανισμοί Cyta, Deloitte και KPMG

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Με αφορμή την εφαρμογή της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα από την 1η Απριλίου, ο «Π» ζήτησε από οργανισμούς που ήδη την εφαρμόζουν, να καταγράψουν τα οφέλη που προκύπτουν. Ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής και μεγαλύτερη δέσμευση των εργαζομένων. Στα θετικά και η μείωση της ρύπανσης και του κυκλοφοριακού φόρτου

Το εργαλείο της τηλεργασίας που εισήχθη το 2020 μετά την πανδημία του κορωνοϊού, εφαρμόζεται πλέον σε μεγάλους οργανισμούς στην Κύπρο και όπως διαπιστώνουν οι ίδιοι οι οργανισμοί αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για τις ίδιες τις εταιρείες, όσο και για τους εργαζομένους, αλλά και την κοινωνία ευρύτερα. Με αφορμή την εφαρμογή της τηλεργασίας στο δημόσιο τομέα από την 1η Απριλίου, ο «Π» ζήτησε από οργανισμούς που ήδη την εφαρμόζουν, να καταγράψουν τα οφέλη που προκύπτουν. Απτά και πολυδιάστατα ο...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑεργασία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα